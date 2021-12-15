Piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı

Bugün Fed'in faiz kararı açıklanacak. Bu karar sadece ABD'yi değil tüm dünyayı ilgilendiriyor. Piyasalarda, fiyat artışlarının temelinde yer alan doların seyri bu kararla değişebilir beklentisi hakim.

Küresel piyasalarda, koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler ve enflasyonist endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

Piyasalarda gözler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısına çevrildi.

KORONAVİRÜS SALGINI VE VARYANTI OMICRON ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Koronavirüs salgınında Omicron varyantına ilişkin endişeler, pay piyasalarını baskılamaya devam ediyor. Yapılan bazı araştırmalar, aşılarda koronavirüsün diğer varyantlarına karşı yüzde 80'in üzerinde olan koruma oranının Omicron'da önemli ölçüde gerilediğini gösterirken, ABD'li ilaç firması Pfizer ise Omicron'a karşı geliştirilen antiviral ilacın yüzde 89 etkili olduğunu açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Omicron'un diğer varyantlara kıyasla daha hafif semptomlar göstermesinin salgının biteceği anlamına gelmediği ve alarmda olunması gerektiği uyarısında bulundu.

FED'İN FAİZ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTMESİ BEKLENMİYOR

Analistler, Fed'in faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirterek, ancak yaklaşık 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon ve rekor seviyedeki üretici fiyatları karşısında bankanın geçen ay açıkladığı tahvil alımlarının azaltılmasını hızlandırabileceğini söyledi.

BU KEZ SÖZLE YÖNLENDİRME DAHA ÖN PLANDA

Sözle yönlendirmeler konusunun daha fazla önem kazandığı yılın son toplantısında, Powell'ın şahin tutumunu sürdürüp sürdürmeyeceği ve 2022 faiz patikasına dair bir ipucu verip vermeyeceğinin kritik olacağını vurgulayan analistler, karar ve açıklamaların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 İngiltere, kasım ayı TÜFE ve ÜFE

11.00 Türkiye, kasım ayı bütçe dengesi

16.30 ABD, aralık ayı New York Fed Aktivite Endeksi

16.30 ABD, kasım ayı perakende satışlar

22.00 ABD, Fed'in faiz kararı

22.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması