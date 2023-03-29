Piyasalar karışık seyirde! 29 Mart ekonomi gündemi Küresel piyasalar karışık seyirde ilerlerken, yurt içinde de yaklaşan seçime ait gündem etkili olmaya devam ediyor.

AA

Küresel piyasalarda, ABD'de başlayan bankacılık sektörüne ilişkin endişeler azalsa da risk iştahı düşük seyrediyor.

ABD'de Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) batmasına yönelik soruşturmalar da sürüyor.

Fed'in faiz beklentisi

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayısta yüzde 40 ihtimalle 25 baz puan faiz artırması öngörülürken, yüzde 60 ihtimalle politika faizinin sabit tutulması bekleniyor.

Fed'in sene sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler ise güç kaybetmeye devam ederken, aralık toplantısına kadar alınacak kararlara ilişkin belirsizliklerin yüksek olduğu görülüyor.

New York borsası değer kaybetti

Dün bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,16, Dow Jones endeksi yüzde 0,12 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.

Avrupa Merkez Bankası'nın atacağı adım bekleniyor

Avrupa borsaları dün sınırlı da yükseliş eğiliminde hareket ederken, yatırımcıların dikkatlerinin yeniden Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) atacağı adımlara çevrildiği görülüyor.

Alibaba Grubu

Alibaba Grubu'nun hisse fiyatı söz konusu haber akışının ardından yaklaşık yüzde 13 değer kazanırken, şirkette pay sahibi olan Japon Bankası Softbank hisseleri de yüzde 7'ye yakın yükseldi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,4 yükseldi.

Borsa İstanbul'da gerileme yaşandı

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı seyrini sürdüren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 3,73 altında 4.811,45 puandan tamamladı.

Yurt içinde ise seçim gündeminin ağırlık kazandığı görülüyor.

29 Mart ekonomi gündemi

Analistler, bugün Almanya'da tüketici güven endeksi ve ABD'de bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

09.00 Almanya, nisan ayı GfK tüketici güven endeksi

14.00 Türkiye, şubat ayı bankacılık sektörü bilançosu

17.00 ABD, şubat ayı bekleyen konut satışları