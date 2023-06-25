Piyasalar, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 1,5 gün açık Gelecek hafta Kurban Bayramı tatili nedeniyle yurt içi piyasaların pazartesi tam gün, salı ise yarım gün işleme açık olacağı bildirildi.

AA

Pazartesi günü (26 Haziran 2023) Kurban Bayramı tatili nedeni ile piyasalar tam, salı günü ise (27 Haziran 2023) yarım gün çalışacak.

Tatil haftasına girmeden önce geçen haftaya bir göz atalım.

Yurt içinde geçen hafta yükseliş eğiliminde hareket ederek küresel piyasalardan pozitif ayrışan BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,96 artışla 5.582,75 puandan tamamladı.

Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 15'e çıkardı.

TCMB, Dr. Hafize Gaye Erkan'ın ilk kez başkanlık ettiği haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 8,50'den yüzde 15'e yükseltme kararı aldı.

Parasal sıkılaştırma süreci başladı

Karar metninde, şu bilgiler yer aldı:

Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir.

"Fiyat istikrarı finansal istikrar için çok önemli"

TCMB Başkanı Erkan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle gerçekleştirdiği toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Fiyat istikrarının finansal istikrar için çok önemli olduğunu belirten Erkan, hem fiyat istikrarını hem finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceklerini vurguladı.

SPK'dan yeni kararlar

Geçen hafta, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 6 şirketin sermaye artırımı ile 8 şirketin borçlanma aracı ihraç talebini onayladı.

Öte yandan, geçen hafta yurt içinde açıklanan verilere göre, kapasite kullanım oranı haziranda 76,6 olurken, reel kesim güven endeksi haziranda 108,2'ye yükseldi.

Dolar/TL, haftayı yüzde 6,9 artışla kapattı

Dolar/TL, haftayı bir önceki haftalık kapanışın yüzde 6,9 üzerinde 25,2383'ten tamamladı.