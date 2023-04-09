Piyasalar ödemeler dengesi verisini bekliyor Küresel piyasalar ABD enflasyon verisine odaklanmışken, gelecek hafta yurt içinde, açıklanacak veriler de ilgi ile takip edilecek.

AA

BIST 100 endeksi üç haftalık düşüş eğilimine son verdi

Yurt içinde üst üste üç haftalık düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, bu hafta yüzde 2,3 yükselişle 4.924,64 puandan kapandı.

Gelecek hafta gözler pazartesi günkü ödemeler dengesi ile salı günkü sanayi üretimi verilerine ve çarşamba perakende satışlara çevrildi.

Cari işlemler hesabının 8,18 milyar dolar açık vermesi bekleniyor

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 8,18 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

Cari işlemler hesabı, Ocak 2023'te 9 milyar 849 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 51 milyar 686 milyar dolar olmuştu.

SPK'den halka arza onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bu hafta, Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ'nin 40,60 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti

Geçen hafta açıklanan verilere göre, TÜFE aylık yüzde 2,29 ve yıllık yüzde 50,51 artışla beklentilerin altında kalırken, Dünya Bankası, Türkiye'nin ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 2,7'den yüzde 3,2'ye yükseltti.

Dolar/TL 19,2522

Dolar/TL haftayı bir önceki haftalık kapanışın yüzde 0,39 üzerinde 19,2522'den tamamladı.