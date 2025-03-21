Piyasalar TCMB'nin üst üste aldığı kararlar ile yatıştı

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Piyasalar, TCMB'nin 400 baz puana ulaşan ara toplantı sıkılaştırması ile yataylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla TL'de görülen sert satış baskısı, Merkez Bankası'nın 10 milyar dolara ulaşan döviz satışı ve ara toplantı ile aldığı sıkılaştırma kararları ardından yerini yatay seyre bıraktı.

İşlemciler ekonomi politikasındaki değişimle son 1,5 yıldır tercihini TL'den yana kullanan ve TCMB'nin 100 milyar dolar üzerinde rezerv birikiminde önemli payı olan lokal yatırımcıların tekrar dövize yönelip yönelmeyeceğini takip edecek.

İşlemciler ayrıca TCMB'nin ara sıkılaştırma kararında lokallerin döviz talebinin oldukça etkili olduğu görüşünde.

Çarşamba günü TL'nin dolar karşısında gün içindeki değer kaybı yüzde 12,7'ye kadar ulaşmıştı.

DOLAR 42 LİRADAN 38 LİRAYA GERİLEDİ

Dolar/TL, aylardır devam eden sakin ve istikrarlı seyrin ardından çarşamba günü yeni rekor olan 42 seviyesine yükseldi ve TCMB'nin işlemcilere göre 10 milyar dolara yakın döviz satışının ardından günü 38 civarında tamamladı.

Böylece Çarşamba günü yüzde 13'e kadar yaklaşan TL'nin değer kaybı gün sonunda yüzre 3,5 değer kaybına geriledi. Kur bu sabah da güne 38 etrafında başladı.

Bu seviyeye göre TL'nin yılbaşından beri değer kaybı da yüzde 6,7'ye yükseldi.

TCMB ADIMLARI 400 BP'YE KADAR SIKILAŞTIRMA İÇERİYOR

Bankacılık endeksi başta olmak üzere piyasalarda endişe ve satış baskısı dün de devam ederken TCMB dün ara bir toplantı ile yeni sıkılaştırma adımları açıkladı.

TCMB dün dört yeni adım attı. Takvimde olmayan bir toplantı ile gecelik vadede borç verme faiz oranını iki puan artırarak yüzde 46'ya çıkaran TCMB, yüzde 42,5 seviyesinde sabit tuttuğu bir hafta vadeli repo ihaleleri ile bir süre fonlama yapmayacağını açıkladı.

İşlemciler ve analistler, bugün alınan kararlar ile gecelik piyasada faizlerin düne göre 350-400 baz puana kadar daha yukarıda oluşabileceğine, bunun da önemli bir sıkılaştırma sağlayabileceğine dikkat çekti.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Hakan Kara, TCMB'nin son dönemde yüzde 42 olan gecelik piyasa faizlerini yüzde 46'ya kadar yükseltme esnekliği sağladığına dikkat çekerken, "Gereksiz rezerv kaybetmek yerine hızlıca bu kararı alarak elinin bağlı olmadığını göstermek önemli ve doğru bir adım." dedi.

TCMB dün ayrıca, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlama kararı da aldı.

Dün devreye alınan bir başka adım ise sterilizasyon araçlarına ilk kez eklenen 56 gün vadeli depo ihalesi oldu.

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