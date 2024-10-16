Piyasalar TCMB'nin yarınki mesajlarını bekliyor

REUTERS

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı, yarın 14.00'te açıklanacak.

Reuters anketleri, bu ay politika faizinin yüzde 50'de sabit tutulacağı konusunda hemfikir.

Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimine gideceği zamana ilişkin ötelenen beklenti sonrasında, piyasalar yarınki ileriye dönük olası mesajları bekliyor.

Gecelik faiz sistemdeki likidite fazlası da belirgin artışla 500 milyar TL'ye yaklaştı.

Hazine dün aylık iç programını tamamladı. Ekim ayı iç borçlanma programı, 212 milyar TL borçlanma öngörüsüne paralel tamamlandı.

PPK METNİNDE YAZANLAR ÖNEM KAZANDI

Bu nedenle piyasalar, yarınki Para Politikası Kurulu (PPK) metninde yapılabilecek değişiklikleri bekleme başladı.

İLK İNDİRİMİN ARALIKTA YAPILMASI BEKLENİYOR

Reuters anketine göre Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimi için öngörülen tarih, kasımdan aralık ve sonrasına kaydı. Öteleme, beklentilerin üzerinde gelen eylül enflasyon verisi ile başladı ve TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın bankanın izlediği ana kriterlerde alınacak bir miktar mesafe olduğunu söylemesiyle belirginleşti.

Anketlerde önümüzdeki yıl sonuna kadar en az 20 tam puan indirim beklentisi korunuyor. Son çeyreğe ait ilk enflasyon verisi kasım ayında açıklanacak ve takibinde güncel enflasyon raporu da yayınlanacak.

Tüm bunlar piyasalara göre bankanın faiz indirim döngüsünün netleşmesini sağlayacak.

Merkez Bankası'nın sıkılaştırmasının etkisinin piyasaya tam olarak yansıyıp yansımadığını gösteren gecelik faiz ay başından beri politika faizinin altında kalıyor. Gecelik faiz dün yüzde 48.42 seviyesindeydi.

Likidite fazlası aynı dönemde 1,6 milyar dolar ters swap pozisyonuna ve ZK kararına rağmen 466 milyar TL ile son haftaların en yüksek seviyesine geldi.