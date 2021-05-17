Piyasalar veri gündemine odaklandı

Küresel piyasalarda yeni haftada Fed toplantı tutanakları, Euro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon ile yurt içinde Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek.

Yurt içi piyasaların Ramazan Bayramı dolayısıyla 2,5 gün işleme açık olduğu geçen hafta, yurt dışında ABD'de açıklanan enflasyon verisi piyasaların odağında yer aldı.

Ülkede, enflasyonun nisanda yıllık yüzde 4,2 artışla Eylül 2008'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha önce faiz artırımına gideceği endişeleri, haftanın ilk yarısında piyasa fiyatlamalarında öne çıktı.

EMTİA FİYATLARI YUKARI YÖNLÜ SEYRİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu gelişmeye emtia fiyatlarının yukarı yönlü seyrini sürdürmesi de eklenince geçen hafta tahvil piyasasında oynaklık arttı ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,7050 ile 6 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Dolar endeksi ise 90 psikolojik sınırının altına inerek yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesini gördü.

NEW YORK BORSASI DÜŞTÜ

New York borsasında endeksler ise haftanın ikinci yarısındaki toparlanmaya karşın haftalık bazda düşüş kaydetti. Nasdaq endeksi yüzde 2,34 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,23 değer kaybetti. Dow Jones endeksi de tarihi zirvesini gördüğü haftayı yüzde 1,14 düşüşle tamamladı.

AVRUPA PİYASALARINDA KARIŞIK SEYİR SÜRDÜ

Avrupa tarafında pay piyasaları geçen hafta enflasyonist endişelerle baskı altında kalmasına karşın, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin ekonomik büyümeye ve para politikasına ilişkin verdiği pozitif mesajlardan destek buldu ve haftayı karışık bir seyirle tamamladı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,21 geriledi, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,11 yükseldi ve Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyretti. Avro/dolar paritesi ise 1,2182 ile 2,5 ayın en yüksek seviyesini gördüğü haftayı yüzde 0,1 düşüşle 1,2146'dan tamamlamasının ardından bugün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 düşüşle 1,2130 seviyelerinde hareket ediyor.

ASYA BORSALARI

Asya tarafında yeni hafta, bugün Çin ve Japonya'da açıklanan veriler öncülüğünde karışık bir seyirle başladı. Japonya'da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi nisanda yıllık yüzde 3,6 ile beklentilerin üzerinde artarken, Çin'de nisan ayında perakende satışlar yıllık yüzde 17,7 ve sanayi üretimi yıllık yüzde 9,8 yükseliş kaydetti. Verilerin ardından kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 geriledi, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,7 yükseldi.

YURT İÇİNDE BORSALAR GEÇEN HAFTA 2,5 GÜN AÇIKTI

Yurt içinde geçen hafta Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 2,5 gün işleme açık olan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi çarşamba günü öğlene kadar gerçekleştirilen işlemlerde yüzde 0,24 değer kaybetti ve 1.441,33 puandan kapandı. Dolar/TL paritesi ise geçen hafta 8,22-8,51 geniş bandında işlem görmesinin ardından bugün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,2 düşüşle 8,36 seviyelerinde bulunuyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

11.00 Türkiye, nisan ayı bütçe dengesi

15.30 ABD, mayıs ayı New York Fed İmalat Sanayi Endeksi