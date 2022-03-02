Piyasalara Rusya-Ukrayna savaşı tedirginliği hakim

Rusya-Ukrayna savaşında, çatışmaların artmasıyla yıkıcı evrelere geçildiği endişesi küresel piyasalarda risk algısının yükseltti.

Rusya'dan dün yapılan açıklamalarda, operasyonun belirlenen hedeflere ulaşmadan sonlandırılmayacağı belirtildi. Dünyada yaşanan savaşın uzayacağı etkisiyle piyasalarda oynaklık arttı.

Dünya genelinde ise Rus şirketlerine ve ortaklıklarına karşı alınan tavır güçlenerek devam ederken, dün dünyanın en büyük konteyner nakliye şirketi Maersk, Rusya'ya ve bu ülkeden yapılan teslimatları geçici olarak askıya alacağını bildirdi.

ECB'DEN SBERBANK EUROPE'NİN KAPATILMASI TALİMATI

ABD'li enerji şirketi ExxonMobil, Rusya'daki Sakhalin-1 doğalgaz ve petrol üretim sahasındaki operasyonlarını durduracağını ve ülkede yeni yatırım yapmayacağını bildirirken, Avrupa Merkez Bankası da Sberbank Europe’nın kapatılması talimatı verdi.

Bugün, Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesinde, Yarıyıllık Para Politikası Raporu'nu sunması planlanan Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ise yatırımcıların odağına yerleşti.

Söz konusu gelişmeler güvenli liman varlıklara olan talebi artırırken, pay piyasalarında satış baskısını beraberinde getirdi.

ALTININ ONSU 1.934 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Artan risk algısı sonrası dün yüzde 1,86 yükselerek 1.945 dolara çıkan altının ons fiyatı şu sıralarda 1.934 dolardan işlem görürken, Brent petrolün varil fiyatı dün yaklaşık 8 dolar artmasının ardından bugün de yüzde 3,2 değer kazancıyla Temmuz 2014'ten bu yana en yüksek seviye olan 110 dolar sınırına çıktı.

Öte yandan, Uluslararası Enerji Ajansına (IEA) üye 31 ülke, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel petrol piyasalarında tedarik sıkıntısı yaşanmayacağına yönelik güvence vermek amacıyla acil durum rezervleri kapsamındaki 60 milyon varil petrolün kullanıma açılması konusunda anlaştı.

RUSYA'NIN PETROLÜ ALICI BULAMADI

Analistler, petrol fiyatlarının son yılların rekor seviyelerine çıkmasına karşın Rusya'nın Ural bölgesinden çıkarttığı petrolde varil başına 18 doları aşan iskonto yapmasına karşın alıcı bulamadığını dile getirdi.

DOLAR/RUBLE PARİTESİ YÜKSELİYOR: 119,1

Dolar/ruble paritesi ise 119,1 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artarak 109,51 seviyesinden tamamladı.

NEW YORK BORSASI DEĞER KAYBEDİYOR

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,55, Dow Jones endeksi yüzde 1,76 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,59 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni günde ise alış ağırlıklı bir seyir izliyor.

AVRUPA PİYASALARINDA SATIŞ AĞIRLIKLI SEYİR

Avrupa pay piyasalarında da satış ağırlıklı seyir sürerken, bugün AB üyesi ülkelerin maliye bakanları video konferans yöntemiyle toplantı yapacak.

Avrupalı şirketler Rus şirketleriyle ortaklıklarını sonlandırma kararı almaya devam ederken, Avrupa devletleri de Ukrayna'ya silah göndermeyi sürdürüyor.

EURO/DOLAR PARİTESİ 1,1090

Euro/dolar paritesi bu gelişmelerle dün 1,1090 ile Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeyi test etmesinin ardından yeni günde 1,1120'den alıcı buluyor.

ASYA PİYASALARINDA SATIŞ AĞIRLIKLI SEYİR

Asya tarafında, bugün New York piyasasına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Analistler, artan emtia fiyatlarının özellikle Çin'in ekonomik toparlanmasını olumsuz etkileyebileceği endişesiyle pay piyasalarını baskıladığını kaydederek, Çin'in likidite enjeksiyonları ve ekonomiyi destekleme adımlarının ise pay piyasalarındaki aşağı yönlü bakıyı hafiflettiğini ifade etti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,63, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,39, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,40 değer kaybederken, dün resmi tatil nedeniyle kapalı olan Güney Kore piyasasında Kospi endeksi yüzde 0,57 yükseldi.

DOLAR/TL 13,9019

Dün günü yüzde 0,44 artışla 13,9019’dan tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,99 seviyesinde işlem görüyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 İngiltere, şubat ayı konut fiyat endeksi

11.55 Almanya, şubat ayı işsizlik

13.00 Euro Bölgesi, şubat ayı TÜFE

16.15 ABD, şubat ayı ADP özel sektör istihdamı