Piyasalarda bugün takip edilecek veriler Küresel piyasalar, banka krizinin ve Fed'in para politikası faizinin etkisiyle temkinli seyrine devam ediyor.

AA Küresel piyasalarda, ABD'nin bankacılık sistemine ilişkin endişelerin azalmasına karşın yatırımcılar tedbiri de elden bırakmamaya kararlı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın mayıs ayındaki toplantıda yüzde 60 ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği, yüzde 40 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor. New York borsasında dalgalı seyir Dün bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,60 yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı. Asya borsalarında alış ağırlıklı seyir hakim Asya borsalarında bugün sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'de artan resesyon endişelerinin bölge ekonomilerini olumsuz etkileyebileceğine yönelik fiyatlamalar devam ediyor. Borsa İstanbul yüzde 0,68 değer kaybetti Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,68 altında 4.997,80 puandan tamamladı. Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: 15.30 ABD, şubat ayı toptan eşya stokları 16.00 ABD, ocak ayı konut fiyat endeksi 17.00 ABD, mart ayı Richmond Fed sanayi endeksi ve tüketici güven endeksi