Küresel piyasalarda, ABD'nin bankacılık sistemine ilişkin endişelerin azalmasına karşın yatırımcılar tedbiri de elden bırakmamaya kararlı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın mayıs ayındaki toplantıda yüzde 60 ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği, yüzde 40 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.
New York borsasında dalgalı seyir
Dün bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,60 yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.
Asya borsalarında alış ağırlıklı seyir hakim
Asya borsalarında bugün sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'de artan resesyon endişelerinin bölge ekonomilerini olumsuz etkileyebileceğine yönelik fiyatlamalar devam ediyor.
Borsa İstanbul yüzde 0,68 değer kaybetti
Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,68 altında 4.997,80 puandan tamamladı.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
15.30 ABD, şubat ayı toptan eşya stokları
16.00 ABD, ocak ayı konut fiyat endeksi
17.00 ABD, mart ayı Richmond Fed sanayi endeksi ve tüketici güven endeksi