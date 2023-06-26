Piyasalarda 26 Haziran'da takip edilecek veriler! Borsa yatırımcısı temkinli Küresel piyasalarda yatırımcının iştahı düşük. Temkinli hareket ediliyor. Açıklanacak verilere göre yön tayin edilecek. Türkiye'de ise Kurban Bayramı öncesinde bugün piyasalar tüm gün açık.

AA Geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl iki kez faiz artırımına gidebileceğine yönelik sözle yönlendirmeler güçlendi. Bu hafta ülkede açıklanacak yoğun makroekonomik verilerinin söz konusu fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 72 ihtimalle 25 baz puan artıracağı öngörülüyor. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 azaldı Emtia fiyatları söz konusu gelişmelerin ardından haftaya sakin başlarken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 azalışla 74,2, altının ons fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 1.926 dolardan işlem görüyor. Merkez Bankası'nın sadeleşme politikası Hafta sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sadeleştirme politikası kapsamında ilk adım olarak Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gitti. Buna göre, menkul kıymet tesis oranının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine karar verilirken, Tebliğ kapsamında, menkul kıymet tesis oranı, gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan paylardan düşük olanı yüzde 57'nin altında kalan bankalar için 7 puan artırımlı, yüzde 70 ve üzerinde olan bankalar için 2 puan indirimli uygulanacak. Dolar/TL cuma gününden bu yana yüzde 1,7 arttı Dolar/TL, cuma günü yüzde 1,7 artışla 25,3170'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 25,3710 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Piyasalarda bugün takip edilecek veriler 10.00 Türkiye, mayıs ayı hizmet ÜFE 11.00 Almanya, haziran ayı Ifo iş dünyası güven endeksi 17.00 ABD, haziran ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi