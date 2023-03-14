Piyasalarda gün sonu! Borsa düştü, altın yükseldi Haftanın ikinci gününde tüm piyasalar ABD'deki bankaların iflasının etkisine kaldı.

ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırmayacağına yönelik beklentiler öne çıksa da gelecek hafta yapılacak toplantıda yüzde 75 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gidileceği öngörülüyor.

BIST 100 endeksi, yüzde 2,18 değer kaybetti

Gün içinde en düşük 5.207,32, en yüksek 5.347,89 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 115,87 puan ve yüzde 2,18 değer kaybederek ve tamamladı.

Sanayi endeksi kayıpta

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,38 değer kazanırken, mali endeks yüzde 1,50, hizmetler endeksi yüzde 2,10, sanayi endeksi yüzde 2,41 değer kaybetti.

Altının onsu 1.905,6 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 1.905,6 dolardan işlem görüyor.

Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 1 milyon 179 bin liraya çıktı.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,1 kazanımla 1 milyon 169 bin liradan tamamladı.

Doların bugünkü efektif kuru: 19,0140 lira

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,9381 lira, satışta 19,0140 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,9361 lira, satışta 19,0120 lira olarak belirlemişti.

Euro/dolar paritesi: 1,0730

Uluslararası piyasalarda, saat 18.45 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0730, sterlin/dolar paritesi 1,2150, dolar/yen paritesi de 134,4 düzeyinde seyrediyor.

Brent ham petrolün varil fiyatı: 79,7 dolar

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,8 düşüşle 79,7 dolardan işlem görüyor.