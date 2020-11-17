Piyasalarda sektör bazlı ayrışmalar yaşanıyor

Küresel piyasalar, artan koronavirüs vaka sayıları, tekrar sıkılaştırılan tedbirler teşvik beklentilerini fiyatlamaya çalışırken, hisse ve sektör bazlı farklılaşmaların derinleşmesi öne çıkıyor.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 55 milyonu geçerken, ABD, 11 milyon 400 bin ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. Artan koronavirüs vakaları ülkelerin tekrar sıkı tedbirler uygulamasına neden olurken, teşvik beklentileri ve birbiri ardına gelen aşı haberleri, pay piyasalarında hisse ve sektör bazlı fiyatlamaların derinleşmesine neden oluyor.

SEKTÖREL AYRIŞMALAR

Hizmet, ulaştırma ve finans sektörü hisselerinde alımlar etkisini artırırken, sağlık ve teknoloji gibi sektörlerde ise kar satışlarının daha etkili olduğu görülüyor.

NEW YORK BORSASI’NDA İYİMSERLİK DEVAM EDİYOR

ABD'de dün açıklanan New York Fed imalat sanayi endeksinin beklentilerin altında kalmasına karşın New York Borsası’nda aşı haberlerinin iyimserliği ile alıcılı bir seyir izlendi.

Boeing hissesinin yüzde 8'i aşan ve enerji devi Chevron Corporation hisselerinin yüzde 7'lik yükselişinin etkisiyle Dow Jones endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, S&P 500 endeksi de rekorlarına devam etti. Dow Jones endeksi, yüzde 1,60, S&P 500 endeksi yüzde 1,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,80 değer kazandı.

AVRUPA’DA TEŞVİK BEKLENTİLERİ FİYATLANMAYA DEVAM ETTİ

Avrupa tarafında, Brexit belirsizliği ve ülkelerin koronavirüs ile mücadele için sıkılaştırdığı tedbirlere karşın teşvik beklentileri fiyatlanmaya devam etti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,47, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,66 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,70 değer kazandı.

Euro/dolar paritesi, sınırlı da olsa yükseliş eğilimini sürdürerek 1,1870'e çıktı.

Almanya Merkez Bankası tarafından dün yayımlanan raporda, koronavirüs salgınında ikinci dalgaya yönelik ülke ve yurt dışında alınan tedbirler nedeniyle Alman ekonomisinin duraklayacağı veya daralacağı belirtilse de küresel piyasalarda devam eden risk iştahı pay piyasalarının pozitif seyretmesini sağlıyor.

ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYİRDE

Bugün Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti. Altın ve petrol fiyatları ise Asya piyasalarında görece sakin bir seyir izliyor.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

10.00 Türkiye, eylül ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

14.30 Türkiye, eylül ayı konut fiyat endeksi

16.30 ABD, ekim ayı ihracat ve ithalat fiyat endeksi

16.30 ABD, ekim ayı perakende satışlar

17.15 ABD, ekim ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı