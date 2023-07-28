Piyasalarda son durum! 28 Temmuz'da döviz, altın ve Borsa değerleri Yurt içindeki piyasalarda döviz ve altının hareketleri dalgalı ilerlerken, İstanbul Borsası'nda BIST 100 endeksi rekor kırmaya devam ediyor.

AA

Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 1.690 seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 2 bin 780 lira, Cumhuriyet altını ise 11 bin 210 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşün ardından, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1.948 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde varlık fiyatlarının karışık bir seyir izlediğini ifade etti.

Yurt içi piyasaları etkileyen olayların başında yeni atamalar geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alınırken, yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.

Altının onsunun destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 ve 1.930 doların destek, 1.950 ve 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Dün doların satış fiyatı 26,9430 lira, euronun satış fiyatı ise 29,6610 lira olmuştu.

Serbest piyasada 26,9580 liradan alınan dolar, 26,9600 liradan satılıyor.

29,6110 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,6130 lira olarak belirlendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 6.925,41 puanda

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,31 puan artışla güne yüzde 1,01 yükselişle rekor seviye olan 6.925,41 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 3,42 ve holding endeksi yüzde 1,11 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,27 ile finansal kiralama, faktoring, tek kaybettiren yüzde 0,64 ile bilişim oldu.