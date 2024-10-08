Piyasalarda son durum! 8 Ekim'de altın ve döviz fiyatları

Altının ons fiyatı, dün günü yüzde 0,4 değer kaybıyla tamamlarken şu sıralarda önceki kapanışın hemen üstünde 2 bin 645 dolardan işlem görüyor.
Yurt içinde İstanbul Kapalıçarşı Serbest Piyasada ise altın fiyatları söyle:
Gram altın: 2 bin 916 lira
Çeyrek altın: 4 bin 945 lira
Cumhuriyet altını: 20 bin 148 lira
Tam altın: 19 bin 777 lira
Yarım altın: 9 bin 888 lira
DÖVİZ
Dolar/TL dün yüzde 0,01 artışla 34,2639'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen üzerinde 34,2787'den işlem görüyor.
Dolar: 34,2787 lira
Euro: 37,6966 lira
Sterlin: 44,9014 lira
BORSA İSTANBUL
Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 değer kaybederek 9.031,64 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugüne iseyüzde 0,10 yükselişle 9.040,75 puandan başladı.
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı, dün gününü 3,8 yükselişle 80,8 dolardan tamamlamasının ardından, bugün yüzde 1,7 azalışla 79,5 dolar seviyelerinde.
BITCOIN
Kripto para piyasasının en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin ise yüzde 1,72 kayıp ve 1.091,1 dolar düşüşle 62 bin 292,6 dolar seviyesinde.
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