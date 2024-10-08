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Piyasalarda son durum! 8 Ekim'de altın ve döviz fiyatları

Piyasalarda son durum! 8 Ekim'de altın ve döviz fiyatları Döviz fiyatları yükselişini devam ettirirken, altın fiyatları zirvedeki yerinde yatay hareket ediyor. Haftanın ikinci günü açılışta ons altın 2 bin 645 dolar, gram altın 2 bin 916 lira ve dolar ise 34,2787 lirada.