Piyasalarda son durum! 8 Ekim'de altın ve döviz fiyatları
Haber Merkezi

Altının ons fiyatı, dün günü yüzde 0,4 değer kaybıyla tamamlarken şu sıralarda önceki kapanışın hemen üstünde 2 bin 645 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde İstanbul Kapalıçarşı Serbest Piyasada ise fiyatları söyle:

Gram altın: 2 bin 916 lira

Çeyrek altın: 4 bin 945 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 148 lira

Tam altın: 19 bin 777 lira

Yarım altın: 9 bin 888 lira

DÖVİZ

Dolar/TL dün yüzde 0,01 artışla 34,2639'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen üzerinde 34,2787'den işlem görüyor.

Dolar: 34,2787 lira

Euro: 37,6966 lira

Sterlin: 44,9014 lira

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 değer kaybederek 9.031,64 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugüne iseyüzde 0,10 yükselişle 9.040,75 puandan başladı.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı, dün gününü 3,8 yükselişle 80,8 dolardan tamamlamasının ardından, bugün yüzde 1,7 azalışla 79,5 dolar seviyelerinde.

BITCOIN

Kripto para piyasasının en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin ise yüzde 1,72 kayıp ve 1.091,1 dolar düşüşle 62 bin 292,6 dolar seviyesinde.

ensonhaber icon
Aslı Didari
Editör