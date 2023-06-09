Piyasalarda son durum! Döviz ve altın yükselişine devam ediyor Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ekonomi yönetiminin belli olacağı süreçte artmaya başlayan döviz ve altındaki rakamlar; ABD'den gelen veriler ve Fed'in faizinin ne olacağı konusundaki belirsizliklerin ışığında artışını sürdürmeye devam ediyor.

AA Altının onsu, güçlenen dolar karşısında 1.963 dolarla dünkü seviyesinden geriledi. Fakat altının onsu düşse de yurt içinde doların TL üzerindeki baskısı nedeni ile altın kıymetlenmeye devam ediyor. Altın, haftanın son gününe yurt içinde rekorlar kırarak girdi. İstanbul Kapalıçarşı'daki altın fiyatları: Gram altın: 1.475 lira Çeyrek altın: 2 bin 439 lira Cumhuriyet altını: 9 bin 938 lira Tam altın: 9 bin 753 lira Yarım altın: 4 bin 876 lira Döviz fiyatları Dolar: 23,3609 lira Euro: 25,2865 lira Sterlin: 29,3464 lira