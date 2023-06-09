Piyasalarda son durum! Döviz ve altın yükselişine devam ediyor

AA
Altının onsu, güçlenen dolar karşısında 1.963 dolarla dünkü seviyesinden geriledi.
Fakat altının onsu düşse de yurt içinde doların TL üzerindeki baskısı nedeni ile altın kıymetlenmeye devam ediyor.
Altın, haftanın son gününe yurt içinde rekorlar kırarak girdi.
İstanbul Kapalıçarşı'daki altın fiyatları:
Gram altın: 1.475 lira
Çeyrek altın: 2 bin 439 lira
Cumhuriyet altını: 9 bin 938 lira
Tam altın: 9 bin 753 lira
Yarım altın: 4 bin 876 lira
Döviz fiyatları
Dolar: 23,3609 lira
Euro: 25,2865 lira
Sterlin: 29,3464 lira