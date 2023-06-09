Piyasalarda son durum! Döviz ve altın yükselişine devam ediyor
AA

Altının onsu, güçlenen karşısında 1.963 dolarla dünkü seviyesinden geriledi.

Fakat altının onsu düşse de yurt içinde doların TL üzerindeki baskısı nedeni ile altın kıymetlenmeye devam ediyor.

Altın, haftanın son gününe yurt içinde rekorlar kırarak girdi.

İstanbul Kapalıçarşı'daki altın fiyatları:

Gram altın: 1.475 lira

Çeyrek altın: 2 bin 439 lira

Cumhuriyet altını: 9 bin 938 lira

Tam altın: 9 bin 753 lira

Yarım altın: 4 bin 876 lira

Piyasalarda son durum! Döviz ve altın yükselişine devam ediyor

Döviz fiyatları

Dolar: 23,3609 lira

Euro: 25,2865 lira

Sterlin: 29,3464 lira