Piyasalarda son durum: Gram altın yükselişe geçti

Altın fiyatları yükselişte...

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi yapacağına dair umutlar altın fiyatlarını pozitif etkiledi.

Değerli metal haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başladı.

YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası Fed'in Yönetim Kurulu üyelerinden gelen faiz indirimi hakkındaki güvercin açıklamalarının ardından bu sabah günü yükselişini sürdürdü.

GÜNE HIZLI BAŞLADI

4 bin 155 dolara kadar yükselerek bir haftanın zirvesini gören ons altın, şu sıralarda düne göre yüzde 0,2 artışla ons başına 4 bin 142 dolardan işlem görüyor.

Gram altın 5 bin 659 TL'den Kapalıçarşı'da gram altın ise 5 bin 878 TL'den alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

İşte günün ilk saatlerinde güncel satış fiyatları:

Gram altın: 5 bin 659 TL

Çeyrek altın: 9 bin 55 TL

Yarım altın: 18 bin 56 TL

Tam altın: 37 bin 896 TL

Cumhuriyet altını: 36 bin 224 TL

Gremse altın: 94 bin 389 TL

Reşat altını: 37 bin 928 TL

Ons altın: 4 bin 142 dolar

EMTİA PİYASASI

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,40 yükselişe 51,57 dolara, platin yüzde 0,39 yükselişle 1.559,83 dolara, paladyum ise yüzde 0,82 yükselişle 1.404,96 dolar seviyelerine ulaştı.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz kurlarındaki dalgalı seyir haftanın son gününde de devam etti.

Dolar 0,06 yükselerek 42,44 TL'ye çıkarken euro yüzde 0,11 artışla 48,96 TL seviyelerinden işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHERIUM

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden ve tekrar toplanan kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Türkiye saati ile 09.30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,19 değer kazanarak 87 bin 949 dolar oldu.

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Etherium ise yüzde 2,85 yükselerek 2 bin 918 dolardan işlem görüyor.

BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybederek 10.888,02 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,84 puan azalırken toplam işlem hacmi 129,7 milyar lira oldu.

Bankacılık ve holding endeksleri yüzde 1,55 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıranlar bankacılık ve holding, en çok kaybettiren ise yüzde 4,95 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine dair öngörülerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlerken BIST 100 endeksi ise günü satıcılı bir seyirle tamamladı.

ALTIN FİYATLARINA FED ETKİSİ

Fed Yönetim Kurulu üyesi Waller ve San Francisco Fed Başkanı Daly'den Fed'in aralık ayında yapacağı toplantıda alacağı olası faiz kararı hakkında güvercin açıklamalar geldi.

Waller, dün yaptığı açıklamada işgücü piyasasının aralıkta çeyrek puanlık indirim için yeterince zayıf olduğunu, ancak sonraki adımların hükümet kapanması nedeniyle ertelenen verilerle şekilleneceğini ifade etti.

Hükümet kapanması nedeniyle ertelenen ABD perakende satışları, işsizlik başvuruları ve üretici fiyatları verileri bu hafta açıklanacak.

Dolar endeksi geçen haftaki altı aylık zirvesine yakın seyrini korurken, bu durum altının yükselişini sınırladı.