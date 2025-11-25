Piyasalarda son durum: Gram altın yükselişe geçti

- ABD Merkez Bankası Fed'in aralık ayında faiz indirimi yapabileceğine dair beklentiler, altın fiyatlarının yükselmesine sebep oldu.
- Ons altın, 4 bin 155 dolara kadar çıkarak bir haftanın zirvesini gördü, gram altın ise 5 bin 659 TL'den işlem görüyor.
- Piyasalarda diğer değerli metaller ve dövizde de artış gözlemlenirken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü düşüşle kapattı.
Altın fiyatları yükselişte...
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi yapacağına dair umutlar altın fiyatlarını pozitif etkiledi.
Değerli metal haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başladı.
YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası Fed'in Yönetim Kurulu üyelerinden gelen faiz indirimi hakkındaki güvercin açıklamalarının ardından bu sabah günü yükselişini sürdürdü.
GÜNE HIZLI BAŞLADI
4 bin 155 dolara kadar yükselerek bir haftanın zirvesini gören ons altın, şu sıralarda düne göre yüzde 0,2 artışla ons başına 4 bin 142 dolardan işlem görüyor.
Gram altın 5 bin 659 TL'den Kapalıçarşı'da gram altın ise 5 bin 878 TL'den alıcı buluyor.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
İşte günün ilk saatlerinde güncel satış fiyatları:
Gram altın: 5 bin 659 TL
Çeyrek altın: 9 bin 55 TL
Yarım altın: 18 bin 56 TL
Tam altın: 37 bin 896 TL
Cumhuriyet altını: 36 bin 224 TL
Gremse altın: 94 bin 389 TL
Reşat altını: 37 bin 928 TL
Ons altın: 4 bin 142 dolar
EMTİA PİYASASI
Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,40 yükselişe 51,57 dolara, platin yüzde 0,39 yükselişle 1.559,83 dolara, paladyum ise yüzde 0,82 yükselişle 1.404,96 dolar seviyelerine ulaştı.
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz kurlarındaki dalgalı seyir haftanın son gününde de devam etti.
Dolar 0,06 yükselerek 42,44 TL'ye çıkarken euro yüzde 0,11 artışla 48,96 TL seviyelerinden işlem görüyor.
BITCOIN VE ETHERIUM
Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden ve tekrar toplanan kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.
Türkiye saati ile 09.30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,19 değer kazanarak 87 bin 949 dolar oldu.
Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Etherium ise yüzde 2,85 yükselerek 2 bin 918 dolardan işlem görüyor.
BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybederek 10.888,02 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,84 puan azalırken toplam işlem hacmi 129,7 milyar lira oldu.
Bankacılık ve holding endeksleri yüzde 1,55 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıranlar bankacılık ve holding, en çok kaybettiren ise yüzde 4,95 ile madencilik oldu.
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine dair öngörülerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlerken BIST 100 endeksi ise günü satıcılı bir seyirle tamamladı.
ALTIN FİYATLARINA FED ETKİSİ
Fed Yönetim Kurulu üyesi Waller ve San Francisco Fed Başkanı Daly'den Fed'in aralık ayında yapacağı toplantıda alacağı olası faiz kararı hakkında güvercin açıklamalar geldi.
Waller, dün yaptığı açıklamada işgücü piyasasının aralıkta çeyrek puanlık indirim için yeterince zayıf olduğunu, ancak sonraki adımların hükümet kapanması nedeniyle ertelenen verilerle şekilleneceğini ifade etti.
Hükümet kapanması nedeniyle ertelenen ABD perakende satışları, işsizlik başvuruları ve üretici fiyatları verileri bu hafta açıklanacak.
Dolar endeksi geçen haftaki altı aylık zirvesine yakın seyrini korurken, bu durum altının yükselişini sınırladı.