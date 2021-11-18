Piyasaların gözü faiz kararında

Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı öncesi piyasalarda 100 baz puanlık indirim beklentisi hakim görüş oldu.

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı bugün açıklanıyor...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) bugün toplanıyor.

Kurul, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak.

Döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket bir önceki toplantıda 200 baz puanlık indirimle faiz oranının yüzde 18'den 16'ya çekilmesiyle kısa bir süreliğine yatay harekete geçmişti.

GÖZLER MERKEZ'DE

Kurlardaki dalgalanmayla doların, Türk Lirası karşısında 10.96 seviyelerini görmesi yeniden gözleri Merkez Bankası'na çevirdi.

Diğer yandan karar öncesi yapılan anketler de sonuçlandı.

Anadolu Ajansı'nın 21 ekonomist, Bloomberg HT'nin 21 kurum ve Reuters'ın 14 kurum ile yaptığı anketlerden indirim beklentisi çıktı.

İNDİRİM BEKLENTİSİ HAKİM

Anadolu Ajansı'nın anket sonuçlarına göre; 1 ekonomist 25 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan ve 2 ekonomist de 150 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

Bloomberg HT ve Reuters'ın anketlerine katılan 35 kurumun çoğunluk görüşü de faizlerin yüzde 15'e çekilmesi yönünde oldu.

Anketlere katılan kurum ve ekonomistlerin ağırlıklı beklentisi 100 baz puanlık indirim yönünde oldu.

KARAR 14.00'TE AÇIKLANACAK

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 200 baz puan azalarak yüzde 15 oldu.

PPK toplantısı sonrası alınan kararlar saat 14.00'te açıklanacak.