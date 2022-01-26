Piyasaların gözü Fed toplantısında

Bugün gerçekleşecek olan Fed toplantısından, para politikası değişikliği beklenmese de yapılacak yorumların satır araları takip edilecek.

Küresel piyasalarda dün yüksek oynaklıkla birlikte karışık seyrin sürdüğü görülürken, bugün yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın ilk toplantısından çıkacak kararlar ve sonrasında Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalar var.

JEROME POWELL'IN KONUŞMASI BEKLENİYOR

Jeopolitik risklere dair haber akışı her ne kadar gündemin üst sıralarında yer almaya devam etse de yatırımcıların odağında, bu akşam saat 22.00'de Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ve sonrasında Jerome Powell'ın konuşması bulunuyor.

NEW YORK BORSASINDA SATIŞ AĞIRLIKLI SEYİR SÜRÜYOR

Artan jeopolitik riskler ve Fed'in beklenenden daha şahin bir tutum sergileme ihtimali ile dün New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Güne düşüşle başlayan endeksler gün içinde artı bölgeye geçse de kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,19, S&P 500 endeksi yüzde 1,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,28 değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 1,80'i test etmesinin ardından bugün yüzde 1,77 seviyesinde bulunuyor. Dün 96,3'le yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesini gören dolar endeksi, bugün 96 sınırının hemen altından işlem görüyor.

ASYA BORSALARI HABER AKIŞINI TAKİP EDİYOR

Asya'da koronavirüs salgınına yönelik gelişmeler ve Çin'de kredi piyasasına ilişkin haber akışı yakından izlenmeye devam ediliyor. Yıllardır düşük enflasyonla mücadele eden Japonya'da fiyat artışlarının ülke merkez bankasının yüzde 2'lik hedefine doğru kısa bir süreliğine hızlandığı görüşleri yaygınlaşırken, yükselişin arkasındaki gerçekler ve bunların sürdürülebilirliği tartışılıyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra küresel risk algısındaki artışın da etkisiyle dün Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyelerin görüldüğü Asya borsalarında, bugün daha sınırlı olsa da satış ağırlıklı seyir devam ediyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

16.30 ABD, aralık ayı toptan eşya ve perakende stokları

18.00 ABD, aralık ayı yeni konut satışları

22.00 ABD, Fed'in faiz kararı

22.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı