Piyasaların kulağı, merkez bankası başkanlarının açıklamalarında

Küresel piyasalarda karışık seyir devam ederken, gözler bugün gerçekleştirilen G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının toplantısına çevrildi.

ABD'de açıklanmaya devam eden şirket bilançoları, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) büyüme beklentilerini düşürmesi, yükseliş eğilimindeki ABD'nin tahvil faizleri, Rusya-Ukrayna savaşında şiddetlenen çatışmalar ve Çin'de koronavirüs salgınıyla küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de enflasyonla mücadelede atılacak politika adımlarına yönelik yönlendirmelerle birlikte açıklanmaya başlayan şirket bilançoları, piyasalardaki fiyatlamalarda baş rolü oynuyor.

ABD piyasalarında bilanço dönemi yoğunlaşıyor

Dün finansal sonuçlarını açıklayan 49 şirketin kârlılıklarının yaklaşık yüzde 80'inin piyasa beklentilerini aşmasıyla ABD pay piyasalarında son 1 ayın en güçlü yükselişi gerçekleşti.

Rusya-Ukrayna savaşı ise küresel bazda başlıca risk unsuru olmayı sürdürüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik "özel askeri operasyonun" bir sonraki safhasının başladığını söyledi.

Altının ons fiyatı, 1.942 dolarda

Hafta başında 1.998 dolarla 11 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi gören altının ons fiyatı, ise artan tahvil faizleriyle birlikte düşüşe geçerek 1.942 dolara indi.

AA'nın haberine göre bugün ayrıca, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının gerçekleştireceği toplantının yanı sıra IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ın açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminin ise görece sakin olduğunu ifade etti.

Artan enflasyon baskısına karşın yükselmeye devam eden jeopolitik riskler ve aşağı yönlü revize edilen büyüme beklentileri sonrası Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yarınki sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Asya piyasaları pozitif ayrıştı

Dün ABD piyasalarındaki güçlü seyir yeni günde Asya'ya da taşınırken, Çin pay piyasaları negatif ayrışıyor.

Çin'deki koronavirüs salgını tedarik zincirini tehdit etmeye devam ederken, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) cuma gününün ardından bugün de borç verme faizlerini düşürmemesi pay piyasalarında satış baskısını artırdı.

Dolar/yen paritesi: 128,6

Dolar/yen paritesinde ise 12 işlem günü süren yükseliş serisi ile 128,97'yi görmesinin ardından bugün önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 128,6 seviyesinde bulunuyor.

Bugün Japonya'da açıklanan makroekonomik verilere göre dış ticaret açığı 412 milyar yenle beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşirken, ihracat yıllık bazda yüzde 14,7 artışa karşın tahminlerin altında kaldı. Ülkede ithalat ise yıllık yüzde 31,2 artarak öngörüleri geride bıraktı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,30 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,80 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,11 yükseldi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

17.00 ABD, mart ayı ikinci el konut satışları

21.00 ABD, Fed'in Bej kitap raporu