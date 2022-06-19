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    Plastik atıklardan üretilen ham maddeler ihracat yolcusu

    Geri dönüşüm, dünyanın en önemli sorunlarından birisi haline geldi. Türkiye'de de bu konuya hizmet eden ve atıkları ham maddeye dönüştürerek ihracat yapan kurumlar var.
    • 19.06.2022 - 13:46
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 13:50
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    Plastik atıklardan üretilen ham maddeler ihracat yolcusu

    Dünyada, tüketilen atıkların tekrar ekonomiye dönüştürülmesi için ortak bir çaba var. Plastik endüstriyel, tekrar dönüştürdüğü zaman defalarca kullanılabiliyor. Türkiye'nin dört bir yanından toplanan plastik atıklar işlemden geçirilerek 50 ülkeye ihraç ediliyor.

    Sakarya ve Kocaeli'deki 4 geri dönüşüm tesisinde plastik atıklardan pet levha ile ham madde olarak pet flake üreten firma, işlemler sırasında kullanılan suyu da geri dönüştürerek yeniden kullanıma sokuyor.

    Pet levha ve ham madde üretiliyor

    Bir tesiste, gıda, beyaz eşya, mobilya, makine, sağlık ve reklam gibi sektörlerde kullanılan pet levhaları üretiyor.

    5 kıtada 50 ülkeye ihraç

    AA'nın haberine göre, Türkiye'nin dört bir yanından toplanan plastik atıklar, ayıklama, ayrıştırma, kırma, sıcak ve soğuk yıkamanın ardından durulama ve kurutma işlemlerinden geçiriliyor. Daha sonra pet levhaya dönüşen ürünler, 5 kıtada 50 ülkeye ihraç ediliyor.

    "Sıfır atık" kapsamında işlemler sırasında kullanılan suları geri dönüştüren firma, atıklardan ürettiği pet flakelerle (pul) iç piyasadaki plastik sektörünün ham madde ihtiyacını da karşılıyor.

    Plastik atıklardan üretilen ham maddeler ihracat yolcusu #1

    Plastik atıklardan üretilen ham maddeler ihracat yolcusu #2


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