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    Platin ve paladyum vadelileri işleme açıldı

    Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda, Platin ve Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmelerinin işleme açıldığı bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2021 - 12:05
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 12:23
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    Platin ve paladyum vadelileri işleme açıldı

    Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) 17 Eylül 2021’den başlayarak Platin ve Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmelerini işleme açtığını duyurdu.

    MERKEZİ KARŞI TARAF GÜVENCESİYLE YATIRIM YAPMA VE RİSKLERİNİ YÖNETME OLANAKLARI SAĞLANACAK

    Borsa İstanbul, Platin ve Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmeleri ile yatırımcılarına hem merkezi karşı taraf güvencesiyle yatırım yapma hem de risklerini yönetme olanakları sağlayacak.

    VİOP AKŞAM SEANSINA DAHİL EDİLECEK

    Platin ve Paladyum Vadeli İşlemler Sözleşmeleri; BIST 30, BIST Likit Banka, BIST-Banka Dışı 10, altın ve gümüş sözleşmelerinde olduğu gibi VİOP akşam seansına da dâhil edilerek saat 23.00’e kadar işlem görecek.

    Platin ve paladyum vadelileri işleme açıldı #1

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