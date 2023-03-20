Politika faizinin sabit kalması bekleniyor İçinde bulunduğumuz hafta perşembe günü TCMB, politika faizini açıklayacak. Faiz açıklanmadan önce yapılan anketler, faizin sabit kalacağını işaret ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB), mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutması tahmini ağır basıyor.

TCMB geçen yıl 500 baz puanlık faiz indirimlerini kasım ayında tamamlamış, aralık ve ocak aylarında politika faizini yüzde 9'da tutmuştu.

Depremin etkisiyle 50 baz puan indirim yaşandı

Şubat ayında büyük yıkıma yol açan depremin ardından sanayi üretimi ve istihdamın desteklenmesi için TCMB, politika faizini 50 baz puan indirdi.

TCMB "ölçülü" olarak nitelediği indirimin ardından parasal duruşun deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için "yeterli" olduğunu belirtti.

Anket faiz için "yüzde 8,5" diyor

Reuters anketine katılan 18 ekonomistin tahminlerinin medyanı, TCMB'nin bu ay politika faizini yüzde 8,50 seviyesinde sabit bırakacağını gösterdi.

Ankete katılan 6 kurum, politika faizinin 50 baz puan daha indirileceği tahmininde bulundu.

ING'nin araştırma notu

ING tarafından yayınlanan araştırma notunda, geçen ayki faiz kararının ardından TCMB'nin politika faizinde indirimlere devam etmeyeceğinin sinyalini verdiğine dikkat çekilerek faizlerin sabit kalmasının beklendiği belirtildi.

Raporda, "Bankanın bu ay (politika faizini) sabit tutmasını bekliyoruz. Fakat, önümüzdeki dönemde depremin etkilerini en aza indirmek amacıyla... daha fazla makro ihtiyati tedbirler görebiliriz" denildi.

2023 sonuna yönelik faiz tahmini

Anketteki 2023 sonuna yönelik faiz tahmini sorusuna verilen cevapların medyanı ise TCMB'nin politika faizini yüzde 25 seviyesine yükselteceğine işaret etti. Yıl sonu tahminleri arada ekonomi politikalarında köklü değişimler getirebilecek seçim nedeniyle yüzde 7.5 ile yüzde 30 arasında geniş bir bantta yer alıyor.