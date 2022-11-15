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    Polonya, 2023 için büyüme tahminini düşürdü

    Polonya Merkez Bankası, gelecek yılki büyüme tahminini yüzde 1,4'ten yüzde 0,7'ye düşürdüğünü açıkladı.
    • 15.11.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 10:35
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    Polonya, 2023 için büyüme tahminini düşürdü

    Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği gaz arzını azaltması, belirsizliklerin artması gibi nedenlerle ekonomik hedeflerinde tahribata uğrayan ülkelerden birisi de Polonya oldu.

    Polonya Merkez Bankası tarafından enflasyon raporu yayınlandı.

    Rapora göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) bu yıl yüzde 4,6 artması bekleniyor.

    Polonya ekonomisi savaştan olumsuz etkilendi

    Raporda, "GSYH'nin gelecek yıl yüzde 0,7 oranında büyümesini bekliyoruz. 2023'te iç ekonomik büyümenin aşağı yönlü revizyonu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırganlığının Polonya'daki ve yurt dışındaki ekonomik gelişmeler üzerindeki güçlü olumsuz etkisinin bir sonucu." ifadelerine yer verildi.

    Polonya

    Polonya yüksek enflasyonla uğraşıyor

    Polonya Merkez Bankası Başkanı Adam Glapinski, daha önce yaptığı açıklamada, ülke enflasyonunun gelecek yılın ilk iki ayında yüzde 19'a ulaşacağını, son çeyrekte ise yüzde 10'un altına gerileyeceğini öne sürmüştü. Polonya'da ekim enflasyonu yüzde 17,9 olarak açıklanmıştı.

    Son yayınlanan raporda, enflasyonun bu yıl yüzde 14,5, 2023'te yüzde 13,1 ve 2024'te yüzde 5,9 olacağı tahmin edildi.


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