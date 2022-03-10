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    Polonya’dan Ukraynalı sığınmacılara aylık 4 bin 71 lira yardım

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile ülkelerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalılar, Romanya'ya sığındıklarında çeşitli desteklerle karşılaşırken bir de 200 zloti alacaklar.
    • AA
    • 10.03.2022 - 17:23
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    Polonya’dan Ukraynalı sığınmacılara aylık 4 bin 71 lira yardım

    Rusya’nın saldırıları nedeniyle ülkeden kaçarak Polonya’ya sığınan Ukraynalıların sayısı 1 milyonu geçerken, Polonya parlamentosu Ukraynalı sığınmacılar için çıkardığı özel bir kanunla sığınmacılara aylık bin 200 zloti (4 bin 71 lira) nakit yardım kararı aldı.

    POLONYA'YA SIĞINAN MÜLTECİLERE YARDIM EDECEK

    Polonya parlamentosu, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ülkesinden kaçarak Polonya’ya sığınan Ukraynalılar için bir kanun çıkardı.

    POLONYA'DA DOĞAN ÇOCUKLARA ÜLKEDE KALMA İZNİ

    Ukraynalılara Polonya’da 18 ay boyunca kalma izni verilmesini içeren kanun tasarısı için parlamentoda yapılan oylamada 439 vekil evet, 12 vekil red, 3 vekil ise çekimser oy kullandı. Parlamentodan geçen kanun kapsamında savaştan hemen önce Ukrayna’dan gelmiş olan ailelerin dünyaya gelen çocuklarına ülkede kalma izni, savaş nedeniyle gelenlere çalışma izni verilecek ve sığınmacılar sağlık hizmetlerinden faydalanabilecekler.

    ÇOCUKLARA EĞİTİM HAKKI

    Kanun, Ukraynalı öğrencilerin eğitimlerine Polonya’da devam edebilmelerine de olanak sağlıyor.

    Polonya’dan Ukraynalı sığınmacılara aylık 4 bin 71 lira yardım #1

    YARDIM İÇİN KANUN ÇIKTI

    Polonya parlamentosu ayrıca çıkarılan kanunla birlikte, Ukraynalı sığınmacıların konaklama, yiyecek ve içecek ihtiyaçları için 2 ay boyunca günlük 40 zloti, aylık 1.200 zloti (4 bin 71 lira) nakit yardımı verileceğini açıkladı. Bu kararın yanı sıra hükümet, ülkeye gelen Ukraynalı sığınmacılara kişi başı 300 zloti (1.018 lira) ödeme yapılacağını duyurdu.


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