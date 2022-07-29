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    Polonyalı gaz şirketine 1 milyar euro kredi

    Polonyalı gaz şirketi PGNiG'in, artan enerji fiyatları için 1 milyar euro kredi kullanacağı açıklandı.
    • 29.07.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 10:19
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    Polonyalı gaz şirketine 1 milyar euro kredi

    Artan enerji fiyatları ve Rusya'nın doğalgaz kısıtlamaları ülke ve kurumları çözüm formülünü bulma yoluna itiyor.

    Rus enerji şirketi Gazprom daha önce yaptığı açıklamada, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu bildirmişti.

    Polonya'nın kamu enerji şirketi PGNiG, enerji piyasasında yaşanan fiyat artışları nedeniyle ülkenin en büyük ikinci bankası Bank Pekao (PKO S.A) ile 1 milyar euro tutarında (4,8 milyar zloti) kredi için anlaşma sağladı.

    Acil durum kapsamında kredi

    Polonya Basın Ajansı (PAP) tarafından paylaşılan belgeye göre, kredi "acil durum" kapsamında kullanıldı. Ayrıca, söz konusu kredi Hazine garantili olacak ve şirket piyasayı izleyerek gerekirse alternatif adımlar da atabilecek.

    Ayrıca bu belgede sürekli artan enerji fiyatlarına değinilerek, "Enerji piyasasında yaşanan fiyat artışları nedeniyle Bank Pekao ile 1 milyar euro tutarında (4,8 milyar zloti) kredi alımı için anlaşma sağlandı." ifadesi kullanıldı.

    Polonyalı gaz şirketine 1 milyar euro kredi #1


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