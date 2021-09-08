Polyester elyaf ithalatına yönelik dampinge karşı önlemler kısmen askıya alındı

Çin, Tayvan, Endonezya, Güney Kore, Hindistan ve Tayland menşeli polyester elyaf ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin kısmen askıya alındığı kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

Polyester ve elyafla ilgili yeri karar alındı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlandı. Tebliğ, 23 Eylül 2021'de yürürlüğe girecek.

Tebliğle; Çin, Tayvan, Endonezya, Güney Kore, Hindistan ve Tayland menşeli "poliesterden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)" ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlerin kısmen askıya alınmasına ilişkin esaslar düzenlendi.

"KISMEN ASKIYA ALINMA KARARININ GEREKLİ ŞARTLARI VAR"

Buna göre, söz konusu ürünün ithalatında dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulurken, ithalatta korunma önleminin de uygulanması nedeniyle dampinge karşı önlemlerin kısmen askıya alınması için gerekli şartın bulunduğu anlaşıldı.

"POLYESTER ELYAF İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ KADAR OLAN KISIM ASKIDA"

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un onayıyla dampinge karşı önlemlerin, polyester elyaf ithalatında korunma önlemi kadar olan kısmının, bu tedbir yürürlükte kaldığı sürece askıya alınmasına karar verildi.

KORUMA ÖNLEMLERİNİN DÜŞÜK VEYA EŞİT OLMASI DURUMUNDA DAMPİNGE KARŞI ÖNLEM TAHSİL EDİLMEYECEK

Gümrük idarelerince, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla dampinge karşı önlemin polyester elyaf ithalatında korunma önleminden daha düşük veya eşit olması durumunda, dampinge karşı önlemin tahsil edilmeyeceği açıklandı.

Dampinge karşı önlemin, polyester elyaf ithalatında korunma önleminden fazla olması durumunda ise dampinge karşı önlemin fazla olan kısmının tahsilatı yapılacak.

İthal lisansı beyan edilmesi durumunda dampinge karşı önlemin tamamı tahsil edilecek.

ASKIYA ALMA KARARI SÜRE UZASA DA UYGULANACAK

Düzenlenen askıya alma kararının, polyester elyaf ithalatında korunma önleminin ve dampinge karşı önlemlerin süresinin uzatılması durumunda da uygulanacağı belirtildi.