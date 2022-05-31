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    Portekiz'de son 29 yılın en yüksek enflasyon oranı

    Avrupa'da enflasyon oranları artmaya devam ediyor. Portekiz'de mayıs ayından enflasyon oranı yıllık yüzde 8 olarak açıkladı.
    • 31.05.2022 - 16:13
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 16:34
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    Portekiz'de son 29 yılın en yüksek enflasyon oranı

    Küresel bazda enerji fiyatlarının enflasyonu belirleyici etkisi var. Enflasyonu açıklanan Portekiz'de de enerji ürünleri fiyat farkı endeksinde, yıllık bazda mayısta yüzde 27,2'lik bir artış gözlendi.

    Avrupa'nın kuzeybatısında yer alan ülkede, Portekiz Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), mayıs ayında enflasyon oranını yıllık yüzde 8 olarak açıkladı. Ülkede 1993 Şubat ayından bu yana en yüksek yıllık enflasyon yüzde 8 ile mayıs ayında tespit edilmişti.

    Çekirdek enflasyon 1994'ten bu yana en yüksekte

    INE, çekirdek enflasyonun ise mayısta yüzde 5,6'ya çıktığını ve bunun da 1994 Ekim'inden bu yana en yüksek değer olduğunu kaydetti. Portekiz'de çekirdek enflasyon oranı nisanda yüzde 5 idi.

    euro

    Portekiz ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 11,9 büyüdü

    Diğer yandan INE, 2022'nin ilk çeyreğinde bir yıl öncesinin aynı dönemine oranla yüzde 11,9'luk ekonomik büyüme (bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,9) kaydedildiğini bildirdi. Ekonomik büyümenin yakalanmasında, "özel tüketimdeki artış ve turizmdeki güçlü toparlanma" ana sebep olarak sıralandı.


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