Portföy yönetim şirketlerinin başlangıç sermaye sınırı 3 katına çıktı

Portföy yönetim şirketlerinin kuruluş başvurusuna esas başlangıç sermaye sınırı 2 milyon liradan, 6 milyon liraya çıkarıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ve portföy yönetim şirketleri ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin esaslar tebliğinde değişiklikler yapan tebliğiyle, sermaye yeterliliğine ilişkin sınırları da yükseltildi.

PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜNE İLİŞKİN SINIRLAR ARTTI

Buna göre, portföy yönetim şirketlerinin yönetilen portföy büyüklüğüne ilişkin sınırlar yaklaşık yüzde 50 artırıldı.

Öz sermaye zorunluluğuna ilişkin sınırlar ise; 200 milyon liraya kadar olanlar için asgari 6 milyon liraya, 200 milyon-1 milyar lira olanlar için asgari 8 milyon liraya, 1 milyar lira-7 milyar 500 bin lira olanlar için asgari 10 milyon liraya, 7 milyar 500 bin lirayı aşanlar için asgari 20 milyon liraya yükseltildi.

DAHA ÖNCE UYGULANAN ÖZ SERMAYE SINIRI

Önceki uygulamada öz sermaye sınırı; yönetilen portföy büyüklüğü 100 milyon lira olanlar için asgari 2 milyon lira, 100 milyon-500 milyon lira olanlar için asgari 3 milyon lira, 500 milyon-5 milyar lira olanlar için asgari 5 milyon lira, 5 milyar lirayı aşanlar için asgari 10 milyon lira olarak uygulanıyordu.

İLAVE ÖZ SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN TUTARLAR YÜKSELDİ

Bu şirketler tarafından yönetilen portföy büyüklüğü sınırının aşılması durumunda, ilave öz sermaye yükümlülüğüne ilişkin tutarlarda da değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda, yüzde 0,02 kadar ilave öz sermaye şartı gerektiren ve önceki uygulamada 10 milyar lira üzeri olarak uygulanan sınır, 15 milyar lira üzeri olarak belirlendi. Şirketin belli bir tutarın üzerinde öz sermayeye sahip olması durumunda ilave öz sermaye aranmamasına ilişkin sınır ise 20 milyon liradan 40 milyon liraya çıkarıldı.

EN GEÇ 31 ARALIK’A KADAR SÜRE

Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, bugünden önce kuruluş izni alan şirketler, bu tebliğle düzenlenen sermaye sınırlarına en geç 31 Aralık itibarıyla uyum sağlayacaklar.

Şirketlerin, SPK tarafından henüz karara bağlanmamış kuruluş başvurularında ise asgari başlangıç sermayesi olarak belirlenen tutar uygulanacak.