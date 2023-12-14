Portföy yönetim şirketlerinin yönettiği fonlar 2,7 trilyon lira oldu TSPB, portföy yönetim şirketlerinin 2023 yılı üçüncü çeyrek verilerini derleyerek oluşturduğu raporu açıkladı. Rapor fonların büyüdüğününa ortaya koydu.

AA

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), verilerine göre, geçen yıl eylül ayı itibarıyla 1 trilyon 41 milyar lira olan portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen fonlar, son bir yılda yüzde 164 artarak 2023'ün eylül ayında 2 trilyon 753 milyar liraya çıktı.

Veriler portföy yönetim sektörü tarafından yönetilen fonların, son yıllarda sağladıkları güçlü büyümeyi bu yıl da devam ettirdiklerini ortaya konuldu.

Yüzde 80’ini yatırım fonları ve emeklilik fonları gibi kolektif yatırım araçlarının oluşturduğu portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen varlıklarda, en hızlı büyüme ise bireysel portföy yönetiminde yaşandı.

Portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen; menkul kıymet, gayrimenkul, girişim sermayesi, borsa ve serbest fonlardan oluşan yatırım fonu sayısı son bir yılda 412 adet artarak Eylül 2023 itibarıyla 1.701’e çıktı.

Rapora göre, 2022 Eylül sonunda 540 milyar lira olan portföy yönetim sektörü tarafından yönetilen yatırım fonları, son bir yılda yüzde 184 artarak eylül sonu itibarıyla 1 trilyon 533 milyar liraya ulaştı.

Büyümede serbest yatırım fonlarındaki artış etkili

Yatırım fonlarındaki büyümede, ağırlıklı olarak serbest yatırım fonlarındaki artış etkili oldu. Verilere göre, önemli bir bölümü döviz cinsinden yatırım yapan serbest yatırım fonları son bir yılda yüzde 274 büyüyerek 2023 yılı eylül sonu itibarıyla 801 milyar lirayı aştı.

Yatırım fonu yatırımcı sayısı 4,2 milyona yaklaştı

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, yatırım fonu yatırımcı sayısı ise 2022 yılı sonuna kıyasla 601 bin kişi artarak bu yılın eylül ayında 4,2 milyona yaklaştı. Yatırım fonu portföy büyüklüğünün yüzde 57’sini bireysel yatırımcılar oluşturuyor.

Emeklilik yatırım fonları

Menkul kıymet yatırım fonlarına göre düşük kalsa da emeklilik yatırım fonları da son bir yılda hızlı büyüme sağladı. Eylül 2023 itibarıyla 23 şirket emeklilik yatırım fonu yönetiyor. Veriler, emeklilik yatırım fonlarının son bir yılda yüzde 92,5 büyüdüğünü ortaya koydu. 2022 Eylül sonunda 348,3 milyar lira olan emeklilik yatırım fonlarının portföyü, 2023 Eylül sonunda yaklaşık 671 milyar liraya çıktı.

Bireysel portföy 547 milyar lirayı aştı

Portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen kişi ve kurumlara özel portföylerde yaşanan büyüme son bir yılda ciddi bir ivme kazandı. Bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 32 portföy yönetim şirketi, bireysel portföy yönetimi hizmeti veriyor.

TSPB verilerine göre, 2022 Eylül sonunda 151,2 milyar lira olan portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen bireysel portföy, son bir yılda yüzde 262 gibi rekor düzeyde artarak 2023 Eylül sonunda 547,4 milyar liraya çıktı.

Bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 15 yatırım ortaklığının portföyü, portföy yönetim şirketleri tarafından yönetiliyor. 2022 Eylül sonu itibarıyla 1,1 milyar lira olan yatırım ortaklığı portföyü, son bir yılda yüzde 55,4 artarak eylül sonunda 1,7 milyar lirayı aştı.

Portföy yönetim sektöründe çalışan sayısı arttı

Son yıllarda sermaye piyasalarına artan ilgiyle büyüyen portföy yönetim sektöründe çalışan sayısında da artış yaşanıyor. Portföy yönetim sektörü çalışan sayısı bu yılın dokuz ayında artmaya devam etti.

Geçen yıl sonunda 1.187 olan sektördeki toplam çalışan sayısı dokuz ayda 224 kişi artarak 2023 Eylül sonunda 1.411’e çıktı. Sektörde çalışanların yüzde 38’ini kadınlar oluşturuyor.

Sektörün toplam varlıkları geçen yıl sonuna göre yüzde 78 artarak 13,4 milyar liraya çıktı.

2023 Eylül sonu itibarıyla portföy yönetim sektöründe verisi derlenen şirketlerden 50'sinin kâr, 10 şirketin ise zarar ettiği görüldü. Portföy yönetim sektörünün geçen yıl eylül sonunda 1 milyar 637 milyon lira olan net dönem kârı, yüzde 204 artarak 2023 Eylül sonu itibarıyla 4 milyar 975 milyon liraya çıktı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)