Prim borçlu esnafa düşük faizli krediyle emeklilik imkanı getirilmesi talep edildi

TESK, daha önce de uygulanan, prim borcu nedeni ile emekli olamayan esnaf için, daha sonra emekli maaşlarından kesilmek üzere düşük faizli banka kredisi verilmesini talep etti.

Binlerce esnaf, zamanı gelmesine karşın prim borcundan dolayı emekli olamıyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emekliliği gelmesine karşın prim borcundan dolayı bundan yararlanamayan esnaf ve sanatkarlara düşük faizli krediyle emeklilik imkanı sağlanmasını istedi.

Bu durumda olanların prim borçlarının yapılandırılarak emekli olabilmeleri için yeni bir protokol beklediğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

BENZER UYGULAMA 2018’DE YAPILMIŞTI

"Prim borcundan dolayı emekli olamayan esnaf ve sanatkarımız için Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu bankaları arasında en son 2018'de imzalanan iş birliği protokolü bu dönemde de tekrarlanmalı. Geçmişte prim borcu bulunan ve emekli olmak isteyen çok sayıda esnafımız protokol sayesinde bankadan aldığı kredilerle prim borcunu yapılandırarak emekli olmuştu."

“EMEKLİ AYLIKLARINDAN KESİNTİ YAPILACAĞI İÇİN BANKALARIN RİSKİ YOK”

Salgında esnafın hiçbir şekilde sicil engeline takılmaması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Zaten esnafın talep ettiği protokol gereği emekli aylıklarından kesinti yapılacağı için bankaların herhangi bir riski yok. Prim borçlusu esnaf için düşük faizli kredi ile emeklilik yolu açılsın." ifadelerini kullandı.