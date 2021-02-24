Son dönemde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin ekonomi notunu yükseltmesi ile ilgili Prof. Dr. Şener, "Bütün kuruluşlar Türkiye'nin notunu yükseltecek." yorumunu yaptı.

Prof. Dr. Sefer Şener, CNNTürk'te katıldığı "Mercek Altında" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin aldığı tedbirler ve sanayi verileri ile dünyada pozifif ayrıştığını ve bütün kuruluşların Türkiye'nin notunu yükselteceğini anlattı.

Prof. Dr. Sefer Şener: Bütün kuruluşlar Türkiye'nin notunu yükseltecek VİDEO

"TÜRKİYE'NİN NOTU 1 PUAN ARTACAK"

Şener, Uğur Önver'in konuğu olarak katıldığı programda, Fitch gibi kurumların yeniden Türkiye'yi değerlendirmesi üzerinde durarak "Özellikle ben size şunu söyleyeyim; uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili değerlendirmeleri haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayacak şekilde olacak önümüzdeki dönemde. Net olarak şunu da göreceğiz, gerek Moody's gerek Fitch gerekse S&P Türkiye'nin notunu 1 puan artıracak." dedi.

"FITCH ATILAN ADIMLARIN SICAK PARAYI KOLAYLAŞTIRMAK ADINA YAPILDIĞINI SÖYLÜYOR"

Fitch'in bu haftadaki değerlendirmesinde "Türkiye'nin risk değerlerini düşürmeye başladığını ve sıkı para politikasını uyguladığını" belirten Şener, bunun anlamının biraz faizi yükselterek, sıcak para girişini kolaylaştırmak olarak açıklıyor.

Şener, Türkiye'nin şu anda 1,9 faiz vererek daha güvenli, daha piyasa dostu, daha şeffaf görünümünü olduğunu belirtti.

Programdaki konuşmasında "Uluslararası derecelendirme kuruluşları neden Türkiye'nin notunu 1 puan artırsınlar ki." diyerek uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin notunu artırmasının yapılan analizlerinin bir sonucu olduğunu aktardı.

"TÜRKİYE ALDIĞI ÖNLEMLERLE POZİTİF AYRIŞIYOR"

Şener, son olarak "Bu makroekonomik anlamda iyiye gittiğimizin işaretidir. Aynı zamanda pandeminin de etkisi var. Fitch şunu da söylemiş. Emtia fiyatları dünyada hızlı bir şekilde artıyor ama Türkiye aldığı önlemlerle burada pozitif ayrışıyor. Dolayısı ile Türkiye bu sürece çabuk adapte oldu. Önümüzdeki dönemde de daha hızlı hareket edecek.

"TÜRKİYE DAHA HIZLI BÜYÜYECEK"

Özellikle de Türkiye'nin mal sattığı ülkeler aşılama süreciyle birlikte pandemi süreci yavaşlayınca Türkiye daha hızlı büyüyecek. Fitch'in son değerlendirmesinde son sanayi rakamının 9,9'luk olarak olumlu gelmesinin de payı çok yüksek. 6 ay sonra bütün uluslararası kuruluşların not yükselttiğini biz göreceğiz." dedi.