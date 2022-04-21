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    Proje bazlı teşvikte asgari sabit yatırım tutarı yükseltildi

    Proje bazlı devlet yardımı sağlanacak yatırımlarda, asgari sabit yatırım tutarı 1 milyar liraya çıkartılarak, karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • AA
    • 21.04.2022 - 13:51
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 13:55
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    Proje bazlı teşvikte asgari sabit yatırım tutarı yükseltildi

    Yatırımlar devletçe desteklenmeye devam edilirken, destek miktarlarında da artırıma gidildi. Projelerin karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarı 500 milyon liradan 1 milyar liraya çıkarıldı.

    Resmi Gazete'de yayınlandı

    "Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayınlanarak, proje bazlı devlet yardımı sağlanacak yatırımlarda, asgari sabit yatırım tutarı 1 milyar liraya yükseltildi.

    Proje bazlı teşvikte asgari sabit yatırım tutarı yükseltildi #1

    İptal edilen projelerde ödenen tutar, faizi ile birlikte geri alınacak

    Teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde, yatırımcılara fazladan ödenen nitelikli personel, enerji ve hibe destekleri tutarlarının her bir ödemenin yapıldığı tarihten itibaren ilgili mevzuattaki gecikme zammı oranları uygulanarak hesaplanan kanuni faiziyle yatırımcıdan geri alınmasına ilişkin de düzenlemeye gidildi.

    Buna ilişkin hüküm, 26 Kasım 2016'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Sabit yatırım tutarının artırılmasına ilişkin düzenleme ise 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.


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