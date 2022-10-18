Pul biber Türkiye'den 101 ülkeye ihraç ediliyor

Türkiye'den bu yılın ocak-eylül döneminde yapılan pul biber ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 6 milyon 817 bin dolara yükseldi.

Pul biber ihracatı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Pul biber ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre ise toplamda yüzde 3 artış gösterdi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine bilgiye göre, Türkiye'den 2021'de 9 milyon 222 bin dolarlık pul biber ihracatı yapıldı.

Ocak-eylül döneminde 6 milyon 817 bin dolar girdi

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 2 bin 601 ton ürün karşılığında 6 milyon 602 bin dolar gelir elde edilirken, bu senenin aynı döneminde ise 2 bin 954 ton pul biber ihracatından 6 milyon 817 bin dolar girdi sağlandı.

101 ülkeye pul biber gidiyor

Bu dönemde Almanya, Hollanda, İngiltere, Irak, ABD, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çekya, Danimarka, Malta, Tacikistan, Ekvator Ginesi, Küba, Togo, Fas, Nijer, Japonya ve Gana'nın da aralarında bulunduğu 101 ülkeye pul biber satıldı.

Almanya ilk sırada

Pul biber ihracatında ilk sırayı 1 milyon 519 bin dolar ile Almanya aldı. Bu ülkeyi, 908 bin dolarla Hollanda ve 885 bin dolarla İngiltere izledi.

"İhracat rakamlarının artması sevindirici"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, pul biber ihracatının 2022 yılı içerisinde sürekli artış göstererek devam etmesinin sevindirici olduğunu belirtti.

Tarımsal üretim her geçen gün stratejik ürün haline geliyor

Tarımsal üretimin tüm dünyada her geçen gün stratejik bir ürün haline geldiğini aktaran Kızıldemir, Şanlıurfa'daki üreticilerin toprağına sahip çıkarak tarımsal üretime devam ettiğini söyledi.

"Şanlıurfa denince pul biber akla geliyor"

Bu ürünlerin başında da kentle özdeşleşmiş biber olduğunu aktaran Kızıldemir, şöyle konuştu:

"Tüm Türkiye'de acı denince akıllara gelen ilk isim Şanlıurfa oluyor. Pul biber üretiminin önemli bir kısmı da kentimizde yapılıyor. İhracat rakamlarımızın 2022 yılında artarak devam etmesi üreticilerimiz ve ihracatçılarımız açısından sevindirici. Yeni sezon isot üretiminin önemli bir kısmı yapıldı, üretimler devam ediyor. Bölgede bu yıl biber üretim alanlarında düşüş yaşandı, diğer tarımsal ürünlerde olduğu gibi biber eken çiftçilerimiz de desteklenirse bu üretim miktarları istenilen seviyelere gelir. Bu sayede üretim fazla olduğu için ihracat rakamlarımız da daha yukarıya taşınabilir. Yıl sonuna kadar ihracatın daha da yukarı rakamlara ulaşacağına inanıyoruz.

Daha fazla ülkeye pul biber gönderilecek

Birçok ihracatçı firma, Şanlıurfa'dan ve Güneydoğu'da üretilen bu pul biberleri ihraç ediyor, her geçen yıl artan taleplerle önümüzdeki yıllarda pul biberimizin daha fazla ülkeye gönderilmesini bekliyoruz."