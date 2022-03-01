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'Putin' etkisi! 1 Mart 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

'Putin' etkisi! 1 Mart 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Rusya Ukrayna savaşının ekonomik etkileri, iç piyasaya da yansıyor. Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın düştü mü yükseldi mi merak ediliyor. İşte 1 Mart Salı güncel altın fiyatları...