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- 'Putin' etkisi! 1 Mart 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
'Putin' etkisi! 1 Mart 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Rusya Ukrayna savaşının ekonomik etkileri, iç piyasaya da yansıyor. Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın düştü mü yükseldi mi merak ediliyor. İşte 1 Mart Salı güncel altın fiyatları...
- Haber Merkezi
- 01.03.2022 - 11:22
- Güncelleme : 01.03.2022 - 11:23
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, ekonomik olarak da sonuçlara neden oluyor.
Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.
Fiyatlardaki iniş ve çıkışlar dikkat çekerken yatırımcılar anbean piyasaya dair incelemelerini sürdürüyor.
Mart ayının ilk gününde düne göre çeyrek altında düşüş yaşandı.
Bugün gram altın 852 liradan işlem görürken çeyrek ise 1405 lira oldu.
Peki 1 Mart Salı altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..
1 MART 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 852,62
SATIŞ: 852,77
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.390,00
SATIŞ: 1.405,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.550,00
SATIŞ: 5.601,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.783,00
SATIŞ: 2.810,00
REŞAT ALTIN
ALIŞ: 5.582,47
SATIŞ: 5.633,95
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 776,40
SATIŞ: 783,01
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.911,50
SATIŞ: 1.912,02