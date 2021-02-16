Putin ve Prens Salman OPEC+ koordinasyonunu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Suudi Arabistan Prensi Salman, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin koordinasyonu hakkında bir görüşme yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Salman, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) koordinasyonunu hakkındaki telefon görüşmesi ile ilgili Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, OPEC+ grubunun, uygulamakta olduğu petrol üretim kısıntılarının koordinasyonu konusu ele alındı.

“RUSYA VE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDAKİ YAKIN KOORDİNASYONUN ÖNEMLİ”

Kremlin'den yapılan resmi açıklamada, iki ülke liderlerinin, küresel petrol üreticileri piyasalarında istikrarın sürdürülebilmesi için, Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki yakın koordinasyonun önemli olduğu konusunda görüş birliği içinde oldukları aktarıldı.

RUSYA'NIN AŞISININ SUUDİ ARABİSTAN'DA KULLANILMASI OLASILIĞI

Açıklama göre, bu görüşmede ayrıca Rusya'nın koronavirüs aşısının Suudi Arabistan'da kullanılmasına ilişkin olasılık üzerinde de duruldu.