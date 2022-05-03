Putin'den ihracat yasağı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin yaptırım uyguladığı kişi ve kuruluşlara yönelik ürün ve ham madde ihracatını yasaklayan kararnameye imza attı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı ve ülkenin yasal bilgi sisteminde yayınlanan kararnameye göre, "dostane olmayan" ülkelere yönelik karşı yaptırım kararları alındı.

Rusya tarafından misilleme yaptırımlar geliyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, birçok ülkenin Rusya'ya yaptırım uygulaması üzerine Rusya tarafından da misilleme yaptırımlar gelmeye devam ediyor.

Rusya'nın yaptırım uyguladığı kişi ve kuruluşlara ürün ve ham madde ihracatının yanı sıra bunlarla iş yapılmasının yasaklandığı kararnameyle, Rus kişi ve kuruluşların, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlara yönelik yükümlülüklerini yerine getirmemesine de izin verildi.

"Yeni önlemler alındı"

İHA'nın haberine göre, Kremlin'de yayınlanan kararnamede, "Rusya Federasyonu'nu yasadışı olarak kısıtlamaya veya yoksun bırakmaya yönelik düşmanca ve uluslararası hukuka aykırı eylemleri nedeniyle ülkenin ulusal çıkarlarını, Rusya Federasyonu vatandaşlarını ve mülkiyet haklarını korumaya yönelik yeni önlemler alınmıştır." denildi.

Liste 10 gün içinde hazır

Kararnameye göre, Rus hükümeti yaptırım uygulanacak kişi ve kurumların listesini 10 gün içerisinde hazırlayacak.