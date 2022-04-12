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    Putin'in çıkışı altını yükseltti

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in operasyonda başarı elde edene kadar durmayacağını açıklamasının ardından, altının seyri yukarıya döndü.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 12:06
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 12:20
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    Putin'in çıkışı altını yükseltti

    Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin, Ukrayna ile girdiği savaşta yapılan müzakerelerde barış beklenirken "Operasyon başarıya ulaşana kadar durmayacağız." diyerek, piyasalara ateş düşürdü.

    Yatırımcı güvenli liman altına yöneliyor

    Putin'in savaşa devam edeceğini açıkça ifade etmesi üzerine dünyada yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altın değeri sınırlı da olsa artmaya başladı.

    Altının onsu 1.952 lira

    Altının ons açıklamanın ardından ilk refleks olarak 1.952 dolara çıkarken iç piyasada da altın fiyatları hareketlenmeye başladı.

    Putin in çıkışı altını yükseltti #1

    İç piyasada altın fiyatları

    Putin'in savaşa devam kararı niteliğindeki açıklamalarının ardından İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları gram altın 921 lira, çeyrek altın 1.523 lira, Cumhuriyet altını 6 bin 205 lira, tam altın 6 bin 92 lira ve yarım altın ise 3 bin 46 liraya yükseldi.

    Putin in çıkışı altını yükseltti #2

    Putin in çıkışı altını yükseltti #3


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