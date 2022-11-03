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    Rakamlarla ABD'nin ticari ham petrol stokları

    EIA, ABD'nin ham petrol stokları, üretimi, ithalatı ve ihracatı ile ilgili rakamlarını paylaştı.
    • 03.11.2022 - 09:42
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    Rakamlarla ABD'nin ticari ham petrol stokları

    ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta beklenenin altında, yaklaşık 3 milyon 100 bin varil azalarak 436 milyon 800 bin varile gerilediğini açıkladı.

    Stratejik ham petrol stokları da azaldı

    • Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 900 bin varil azalışla 399 milyon 800 bin varile geriledi.
    • Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 1 milyon 300 bin varil azalışla 206 milyon 600 bin varil oldu.

    Ham petrol ithalatı arttı

    • ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 25 bin varil artışla 6 milyon 205 bin varile yükselirken, ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 204 bin varil azalışla 3 milyon 925 bin varile geriledi.

    ham petrol

    Günlük ham petrol üretimi düştü

    • Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 22-28 Ekim haftasında 85 bin varil azalarak 12 milyon 346 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

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