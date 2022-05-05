Ramazan Bayramı'nda Akdeniz ve Ege'de otellerin yüzde 80’i doldu

Son iki yıldır pandemideki kısıtlamalar sebebiyle durgun geçen turizm sektörü, Ramazan Bayramı'nda nefes aldı. Bu bayramda Akdeniz ve Ege'de otellerdeki doluluk oranları yüzde 80'i buldu.

Ramazan Bayramı'nda, Akdeniz ve Ege sahilleri başta olmak üzere turizm destinasyonlarında sevindirici düzeyde bir hareketlilik yaşandı.

Memleket ve aile ziyaretleri kapsamında şehir değişikliği yapanlarla birlikte 2 milyon civarında kişinin seyahat ettiği tahmin edilen 5 günlük tatilde, otellerdeki doluluk oranlarının ortalama yüzde 70-80 civarında oluştuğu kaydedildi.

Haziran itibarıyla daha da hareketlenecek

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Türkiye genelinde gerek Ege gerekse Akdeniz'de bayram sürecinin hareketli geçtiğini dile getirdi.

DHA'ya konuşan Çorabatır, “Son iki yıldır insanlarımız pandemiden dolayı tatile çok istediği şekilde çıkamıyordu. Bu bayramda pandeminin etkisini kaybetmesi ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla taleplerde yoğunluk oluştu. Bayram tatili akabinde de haziran ayı itibarıyla iç pazar hareketliliğinin yeniden artmasını bekliyoruz. Yurt dışından da İngiltere, Avrupa ve Doğu Avrupa'dan mayıs ortası itibarıyla talebin yükselmesini bekliyoruz. Bayramda bölgesel olarak Ege, Akdeniz sahillerinin yanı sıra Kapadokya, Mardin-Diyarbakır, Karadeniz kültür turlarına da katılımlar oldu.” dedi.

“Dolmasını bekliyorduk”

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, bayramda daha çok sanatçılı tesislerde yoğunluk oluştuğunu belirterek “Genel olarak baktığımızda ise otellerde yüzde 70- 80 oranlarında doluluklara ulaşıldı. Herhalde tatilin kısa olmasının etkisiyle beklenilen düzeye ulaşmadı. Dolmasını bekliyorduk, özellikle de Ege ve Akdeniz'in ama yüzde 70-80'lerde kaldı. Tatil süresinin hem kısa oluşu hem de muhtemelen havanın yağmurlu olacak görünmesinin de etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ramazan ayı başlarında aldığımız talep bayram yaklaştığında azaldı.” diye konuştu.

“Rusya olmadan bu iş olmaz”

Yurt dışı turizmi açısından ise başta İngiltere ve Avrupa pazarının iyi gittiğini dile getiren Atmaca, “Ama Rusya olmadan bu iş olmaz. Rusya'dan da 6- 7 Mayıs'tan itibaren Rusya'nın resmi hava yolu şirketi Aeroflot'un İstanbul ve Antalya direkt uçuşları başlıyor. Şu an sayı çok düşük ama uçuşlar arttıkça gelecek turist sayısının da artmasını bekliyoruz. Avrupa pazarı da gayet iyi gidiyor. Ama ana pazarımız Rusya'da savaş ortamının bir an önce bitmesini temenni ediyoruz.” dedi.

“Avrupa'dan da turizm hareketliliği var”

Son iki yılın en hareketli bayram dönemini yaşadıklarını açıklayan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da, “Genelde yüzde 80'lere yaklaşan bir doluluk oranını yakalamış olduk. Bu da iç pazarın hareketlenmesi açısından bizim için sevindirici. Bu dönemde iç pazar bizim çok önemli ve ana pazarlarımızdan. Avrupa'dan da turizm hareketliliği var. Özellikle Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika bu pazarlarda da turizm hareketliliği başladı.” diye konuştu.