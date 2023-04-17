Ramazan Bayramı'nın, e-ticaretteki satışı artırması bekleniyor

AA

Koronavirüs sürecinde e-ticaret alışkanlığı arttı.

E-Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, e-ticaret sitelerinde bayram için hazırlanacak tatlı malzemeleri, çikolata, şeker, kahve gibi gıda alışverişleri ile giyim ve ayakkabı alışverişlerinin başladığını belirtti.

Şubat ayında yaşanan deprem felaketinin ardından Ramazan ayında hediye olarak gönderilen ramazan kolisi satışlarında artış yaşandığını aktaran Ekmekçi, şunları kaydetti:

Yardımlaşmanın ön plana çıktığı ramazan ayında tüketiciler ihtiyaç sahiplerine destek olmak için bu kolileri tercih ediyor. Bu yıl hediye ramazan kolilerine depremden etkilenen vatandaşlarımız için hazırlanan bağış kartları da eklendi. Özellikle pazar yerleri üzerinden yapılan alışverişlerle bu bağış kartları özelinde ramazan ayında olduğu gibi bayram alışverişlerinde de tüketicilerimiz depremzedelere desteklerini yapıyor. Bunların yanında bayram için hazırlanacak tatlı malzemeleri, çikolata, şeker, kahve gibi gıda alışverişleri ile giyim ve ayakkabı alışverişleri de başladı.