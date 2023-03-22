Ramazan kolisinde bozulmuş ya da tarihi geçmiş ürün uyarısı Ramazan yarın başlıyor ve Ramazan kolileri de dağıtılmaya başlanacak. Ramazan kolilerinin içindeki yiyeceklerin son tarihi geçmiş ürünlerden oluşmaması için uyarı geldi.

Ramazan kolileri, yüklü adetlerde hazırlandığı ve sayıca fazla olduğu için satın alanlar tarafından her zaman tek tek kontrol edilme imkanı bulunamıyor.

Bu denetim eksikliği piyasadaki art niyetli kişilerce istismar edilerek, kolilere son kullanma tarihi geçmiş, son kullanma tarihine çok az bir süre kalmış, herhangi bir nedenle bozulmuş veya paketi delinmiş ürünler konabiliyor.

İyi niyeti istismar

Bu gibi istenmeyen durumlarla karşılaşmamak için iyi niyetle atılan adımların istismar edilmemesi amacıyla dikkatli olunması gerekiyor.

Bozulmuş ya da tarihi geçmiş ürün uyarısı

Tüketici örgütlerinden, Ramazan ayı dolayısıyla yardım kuruluşları ve şirketlerin dağıtacağı gıda kolilerine ilişkin uyarı yapıldı.

"Vatandaş, kolideki tarihleri kontrol etsin"

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, kendisine yardım kolisi verilen vatandaşların, özellikle gıda maddelerinin üzerindeki son tüketim tarihini kontrol etmesinin önem taşıdığını belirterek, şunları söyledi.

Eğer yardım kolisinde son tüketim tarihi geçmiş ürün varsa vatandaşlar bu yardımı yapan kişi ya da kuruluşu uyarmalılar. Bu yardım kolilerini belediyeler, siyasi partiler, hayır kuruluşları ya da şirketler dağıtmış olabilir. Bu kurum ya da kişiler de yardım kolilerini temin ettiği kuruluşları uyarmış olur ki bu tür durumlar tekrarlanmaz.

"Son tüketim tarihi gelmeden tüketilmeli"

Yardım kolisinde son tüketim tarihi geçmemiş ancak bu tarihin dolmasına birkaç gün kalmış ürünler olabileceğine işaret eden Koçal, bu ürünlerin de söz konusu tarih gelmeden tüketilmesi gerektiğini bildirdi.

"Ürünler merdiven altı olmamalı"

Koçal, yardım ya da bağış yapan kurum ve kişilerin de koliyi hazırlattıkları yerleri ürünler konusunda uyarması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

Bu kuruluş ya da kişiler, bu yerleri bizzat denetleyebilir, paket hazırlanırken başında durabilir. Burada yardım yapan kurum, kuruluş ya da kişiler, paket yaptırdığı yerleri ucuz fiyat verdikleri için tercih etmemeli. Kolilere konulan ürünlerin son tüketim tarihi geçmemeli ve merdiven altı ürün olmamalı. Hayır yapalım derken vatandaşın sağlığını tehlikeye atmayalım. Özellikle bu paketlerin son tüketim ya da tavsiye edilen tüketim tarihi yaklaşmamış, geçmemiş ürünlerden yapılması uyarısında bulunulmalı. Geçmiş yıllarda bunun örneklerine rastlandı. Son tüketim tarihi geçmiş kuru gıdaların yeniden paketlenerek üzerine yeni tarih basıldığı kamuoyuna yansıdı.

"Ticaretten men edilmeli"

Koçal, Ramazan nedeniyle gıda ürünlerine talebin arttığını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

Özellikle zincir marketler, marketler ve gıda ürünlerini satan işletmeler denetlenmeli. İmalat yapan yerler özellikle denetime tabi tutulmalı. Vatandaşların sağlığını tehlikeye atacak imalatçılar ve satıcılarla gerekli mücadele verilmeli. Sadece para cezası verilmesi yeterli değil, caydırıcı değil, ticaretten mene kadar giden silsileyi takip edecek caydırıcı önlemler alınması gerekiyor.

"Vatandaşlar çok sayıda ürün yerine, ihtiyaç duydukları kadar ürün satın almalı"

Piyasadaki taklit ve tağşiş ürün sayısının da çoğaldığına dikkati çeken Koçal, şunları kaydetti: