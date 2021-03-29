Rami gıda toptancıları hali, Başakşehir'deki modern çarşıya taşınıyor

İstanbul Gıda Toptancılar Tüccarlar Derneği Başkanı Karlı, Rami'deki gıda toptancı halinde binden fazla dükkan olduğunu, altyapı yetersizliğinden dolayı Başakşehir'e taşınılacağını dile getirdi.

Gıda toptancıları, önce Eminönü Unkapanı'ndan Rami'ye, şimdi de Rami'den Başakşehir'e geçiyor.

İstanbul Gıda Toptancılar Tüccarlar Derneği'nin (İGTOD) Başkanı Mustafa Karlı, Rami'deki toptancı halini kastederek "Binden fazla dükkan var ama sadece 200-300 dükkanın altyapısı mevcut. Diğer dükkanların altyapısı yok. Yeni çarşımız bütün sosyal donatılara sahip bir site olacak." dedi.

RAMİ GIDA TOPTANCI HALİ 36 YILDIR HİZMET VERİYOR

Rami Kışlası yanında 36 yıldan beri faaliyet gösteren Rami Gıda Toptancıları Hali esnafı, Başakşehir'de Şahintepe Mahallesi'nde inşa edilen İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı'na taşınmayı heyecanla bekliyor.

YENİ ÇARŞI İNŞAATINI TOKİ YAPTI

İGTOD girişimiyle, Başakşehir Kayabaşı Batı Resneli Bölgesi'ndeki arsa bir süre önce satın alındı.Bu arsada 2017’nin Ocak ayında ihalesi tamamlanan modern çarşının inşaatı aynı yılın kasımında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatıldı. Yaklaşık 3,5 yılda tamamlanan çarşıda yer alan dükkanların anahtarları esnafa teslim edilmeye başlandı.

Karlı, 322 bin metrekarelik yeni çarşının 70 bin metrekaresinde üstü kapalı sokağın bulunduğunu söyledi. Karlı, çarşıda 1.138 bağımsız dükkan, 5 bin 770 metrekarelik umumi depo, 480 metrekarelik 2 restoran, 8 bankalık blok, yaklaşık 2 bin 600 araçlık otopark, 1.200 kişilik cami, ticaret bloğu, tıp merkezi, büfeler, hizmet dükkanları ve idari binadan oluşan modern yerleşke inşa edildiğini belirtti.

RAMİ'DE TİCARET ZORLAŞTI

Rami'deki mevcut toptancıların zor şartlarda ticaret yaptığını dile getiren Karlı, "1985 yılında Eminönü Unkapanı’ndan geçici olarak, iki yıllığına Rami’ye geldik. Binden fazla dükkan var ama sadece 200-300 dükkanın altyapısı mevcut. Diğer dükkanların altyapısı yok. Yeni çarşımız bütün sosyal donatılara sahip bir site olacak." dedi.

Rami gıda toptancıları hali, Başakşehir'deki modern çarşıya taşınıyor VİDEO

"İSKAN ÇIKTIKTAN SONRA TAŞINMA SÜRECİNE BAŞLAYACAĞIZ"

Karlı, nisan ayında çarşının iskanının çıkmasını beklediklerini dile getirerek, "İskan çıktıktan sonra taşınma sürecine başlayacağız. Yedinci ayın sonuna doğru taşınırız diye düşünüyorum." diye konuştu.

Avrupa’nın en lüks ve büyük kapalı çarşısının inşa edildiğini aktaran Karlı, şu bilgileri verdi:

"Çarşıda, 4 ana giriş kapımız mevcut. Sitenin tamamı 198 güvenlik kamerasıyla donatıldı. Ayrıca 5 bin 770 metrekarelik depomuz var. Burayı muhtemelen soğuk hava deposu olarak yaptıracağız. Çarşıda banka bloğu bulunacak. 8 bankaya özel yer yaptırdık. Çarşıda dükkanlar arasında bankalar olmayacak. Blok başlarındaki açık alanda farklı ebatlarda hizmet dükkanları var, oralarda büfe tarzı dükkanlar olacak."

"YENİ ÇARŞIDA TRAFİK RAHAT"

Karlı, Rami'deki halde yolların 12 metre genişliğinde olduğunu, yeni halde ise bunun 27 metreye çıktığını ifade ederek, "Bu çarşıda, iki tır karşılıklı mal indirse üçüncü tır da yoldan geçebilir." dedi.

Yirmi sokaklı çarşıda dükkan sahiplerinin ticaret bloğunda ofis açabileceklerini anlatan Karlı, bloklardan birini tıp merkezi yapmak için ayırdıklarını sözlerine ekledi.

"DAHA MODERN VE İYİ ŞARTLARDA TİCARET YAPMA İMKANI BULACAĞIZ"

Esnaf Mehmet Yıldız ise 36 yıldır Rami Gıda Toptancıları Hali'nde bulunduğunu söyledi.

Mevcut hal ile taşınacakları arasında bazı farklar bulunduğunu ifade eden Yıldız, "Burada bizim suyumuz yoktu, kanalizasyonumuz yoktu, trafik sıkıntımız vardı. Taşınacağımız yerde yollar çok geniş olduğundan ve dükkanların üstünün kapalı olduğundan rahat edeceğimizi hissediyorum." dedi.