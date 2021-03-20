Rapor alıp tatile çıkan iki işçi tazminatsız kovuldu

Aynı iş yerinde çalışan iki kafadan rapor alarak tatile gidip bir de sosyal medyadan fotoğraf paylaşıp nispet yapınca dikkatleri üzerine çekti. Sonuçta Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Aynı işyerinde çalışan iki arkadaş, aynı gün, aynı hastane, aynı doktordan rapor alarak tatile çıktı.

Arkadaşlardan biri, tatile dair fotoğrafı sosyal medyadan, “Tur başlasın, biz yaşayalım, siz dedikodusunu yaparsınız.” notuyla paylaşınca dikkatlar birden üzerlerine çekildi. Yürütülen davaların en sonunda iki kafadar tazminatsız kovuldu.

AYNI FABRİKADA MAKİNE OPERATÖRÜ OLARAK ÇALIŞIYORLARDI

Aynı fabrikada makine operatörü olarak çalışan iki arkadaş, iddiaya göre; birlikte gittikleri hastaneden aynı doktordan rapor alıp tatile çıktı. İçlerinden biri, mesai başında ter döken arkadaşlarına nispet yapınca, yaptıkları gösteriş birbirini izleyen uzun davaların konusu oldu.

İŞYERİ YÖNETİMİ, RAPORLU TATİLCİLERİN SAVUNMASINI İSTEDİ

İki genç işçinin bu tahrikkar davranışına öfkelenen işyeri yönetimi, raporlu tatilcilerin savunmasını istedi. Doktorun “temiz hava alın” tavsiyesi üzerine memleketlerine gittiklerini belirten iki kafadar tazminatsız kovuldu.

10 YILI AŞKINDIR ÇALIŞTIKLARI İŞYERİNDEN ATILDILAR

İş Mahkemesi'nin yolunu tutan kovulan işçiler, 10 yılı aşkındır çalıştıkları işyerinden haksız olarak atıldıklarını dile getirdiler. Tazminat ve sair işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, ücret alacağı, fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava ettiler.

“GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA”

Davalı işveren ise davacıların istirahat raporu alarak tatile gitmelerinin “güveni kötüye kullanma” anlamına geldiğini dile getirdi. Davacıların tatile gittiklerini itiraf ettiklerini anlatan davalı, işverenin güvenini kötüye kullanması ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması sebebi ile iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini bu nedenle kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanamadıklarını savundu.

MAHKEME ÖNCE İŞÇİLERİ HAKSIZ BULDU

Mahkeme, tazminatsız kovulan davacıların taleplerini reddetti. Davacılar, kararı istinafa götürdü.

İSTİNAF MAHKEMESİ "RAPOR SAHTE DEĞİL TAZMİNAT ALABİLİRLER" DEDİ

Bölge Adliye Mahkemesi, davacıların tatildeyken işyerindeki işlerin aksamadığına, raporların sahte olmadığına dikkat çekti. Davacıların kıdem ve ihbar tazminatı almaya hak kazandıklarına hükmetti.

İŞVEREN KARARI TEMYİZE GÖTÜRDÜ

Kararı davalı işveren temyiz edince devreye Yargıtay girdi. Yargıtay 9. Hukuk dairesi, raporlu tatilcilerin haksız olduğuna hükmetti.

YARGITAY TATİLCİ İŞÇİLERİ HAKSIZ BULDU

Kararda şöyle denildi: “Dosyadaki bilgi ve belgelere göre; davacının ve iş arkadaşının aynı tarihte aynı doktordan ve aynı sebeple rapor aldıkları, arkadaşının sosyal medya hesabından raporlu olduğu gün davacı ile birlikte tura çıktıklarını yazdığı ortadadır. Davacının işbu davranışı ile işverenin güvenini kötüye kullandığı, eyleminin yasada öngörülen doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış olduğu, davacının seyahatinin turizm amaçlı olduğu açıkça ortadadır. Davacı savunmasında da bu durumu kabul etmiştir. Bu delil durumu karşısında, davalı işveren tarafından gerçekleştirilen fesih haklı sebebe dayandığından kıdem ve ihbar tazminat taleplerinin reddi yerine, kabulü hatalıdır. Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”