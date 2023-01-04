- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Reel efektif döviz kuru endeksi aralıkta geriledi
Reel efektif döviz kuru endeksi aralıkta geriledi
Merkez Bankası, reel efektif döviz kuru endeksinin, aralık ayında 1,08 puan düştüğünü duyurdu.
- 04.01.2023 - 17:56
- Güncelleme : 04.01.2023 - 17:59
Reel efektif döviz kuru endeksi, kasım ayında ayda 55,74 seviyesinde gerçekleşmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2022 Aralık ayı reel efektif döviz kuru endeksi, 1,08 puan azalarak 54,66'ya geriledi.
TÜFE bazında bir önceki aya kıyasla 1,08 puan azaldı
İHA'nın haberine göre, 2022 Aralık ayı reel efektif döviz kuru endeksi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında bir önceki aya kıyasla 1,08 puan azalış gösterdi.