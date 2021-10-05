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- Reel efektif döviz kuru endeksi eylülde yükseldi
Reel efektif döviz kuru endeksi eylülde yükseldi
Reel efektif döviz kuru endeksi, ağustosta 62,82 düzeyinde iken, eylülde TÜFE bazında 0,27 puan artarak 63,09'a yükseldi.
- AA
- 05.10.2021 - 16:21
- Güncelleme : 05.10.2021 - 16:32
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksinin, TÜFE bazında eylülde bir önceki aya kıyasla 0,27 puan artarak 63,09'a çıktığı bildirildi.
Aynı endeks, ağustosta 62,82 düzeyinde bulunuyordu.
Yİ-ÜFE BAZINDA REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU ENDEKSİ 0,44 PUAN ARTTI
Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 0,44 puan artarak 79,06'dan 79,50'ye yükseldi.
Türk Lirası'nın değeri, eylülde 2020'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 0,78 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 8,09 puan arttı.