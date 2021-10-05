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    Reel efektif döviz kuru endeksi eylülde yükseldi

    Reel efektif döviz kuru endeksi, ağustosta 62,82 düzeyinde iken, eylülde TÜFE bazında 0,27 puan artarak 63,09'a yükseldi.
    • AA
    • 05.10.2021 - 16:21
    • Güncelleme : 05.10.2021 - 16:32
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    Reel efektif döviz kuru endeksi eylülde yükseldi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksinin, TÜFE bazında eylülde bir önceki aya kıyasla 0,27 puan artarak 63,09'a çıktığı bildirildi.

    Aynı endeks, ağustosta 62,82 düzeyinde bulunuyordu.

    Yİ-ÜFE BAZINDA REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU ENDEKSİ 0,44 PUAN ARTTI

    Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 0,44 puan artarak 79,06'dan 79,50'ye yükseldi.

    Türk Lirası'nın değeri, eylülde 2020'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 0,78 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 8,09 puan arttı.

    Reel efektif döviz kuru endeksi eylülde yükseldi #1

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