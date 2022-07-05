Reel efektif döviz kuru endeksi haziranda geriledi

Bugün Merkez Bankası tarafından reel efektif döviz kuru açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında haziranda bir önceki aya kıyasla 2,23 puan azalarak 53,33'e indi.

Reel efektif döviz kuru endeksi azaldı

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 2,62 puan azalışla 82,21'den 79,59'a geriledi.

Türk Lirası'nın değeri, Yİ-ÜFE bazında arttı

Türk Lirası'nın değeri, haziranda 2021'in aynı ayına göre TÜFE bazında 5,71 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında ise 4,82 puan arttı.