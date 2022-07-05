Petrol
106.92
-5.80%
Euro
17.4569
-0.46%
Dolar
17.0125
1.11%
Altın
979.21
0.15%
Borsa
2368
0.00%
Bitcoin
331.963
0.67%
BTXN Coin
6.70
-4.14%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Reel efektif döviz kuru endeksi haziranda geriledi

    Bugün Merkez Bankası tarafından reel efektif döviz kuru açıklandı.
    • 05.07.2022 - 16:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Reel efektif döviz kuru endeksi haziranda geriledi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında haziranda bir önceki aya kıyasla 2,23 puan azalarak 53,33'e indi.

    Reel efektif döviz kuru endeksi azaldı

    Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 2,62 puan azalışla 82,21'den 79,59'a geriledi.

    Türk Lirası'nın değeri, Yİ-ÜFE bazında arttı

    Türk Lirası'nın değeri, haziranda 2021'in aynı ayına göre TÜFE bazında 5,71 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında ise 4,82 puan arttı.

    Reel efektif döviz kuru endeksi haziranda geriledi #1


    İlginizi Çekebilir

    Kurban öncesi buzluk temizliği önemli
    Sağlık

    Kurban öncesi buzluk temizliği önemli

    ATV üzerinde sütyeniyle şekilden şekile girdi...Selin Yeninci'den akıl alan pozlar!
    Medya

    ATV üzerinde sütyeniyle şekilden şekile girdi...Selin Yeninci'den akıl alan pozlar!

    Akıllı yazılım botu hayatınızı değiştirecek!
    Metabot

    Akıllı yazılım botu hayatınızı değiştirecek!

    Görüş Bildir