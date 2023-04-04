Reel efektif döviz kuru endeksi martta artış gösterdi Merkez Bankası'nın verilerine göre reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 0,78 puan artarak 59,38'e yükseldi.

AA

Mart ayı reel efektif döviz kuru açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında martta bir önceki aya kıyasla 0,78 puan artarak 59,38'e çıktı.

Endeks, şubat ayında 58,60 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,62 puan azalışla 88,59'dan 87,97'ye geriledi.

Türk Lirası'nın değeri

Türk Lirası'nın değeri martt,a bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 5,56 puan, Yİ-ÜFE bazında 11,37 puan arttı.