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    Reel efektif döviz kuru endeksi martta arttı

    Merkez Bankası, mart ayına ilişkin reel efektif döviz kuru verisini açıkladı. Reel efektif döviz kuru endeksi, martta TÜFE bazında 0,09 puan artarak 54,01'e yükseldi.
    • AA
    • 05.04.2022 - 15:11
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 15:22
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    Reel efektif döviz kuru endeksi martta arttı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin reel efektif döviz kuru verisini paylaştı.

    TCMB tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında martta bir önceki aya kıyasla 0,09 puan artarak 54,01'e çıktı. Endeks, şubatta 53,92 düzeyinde bulunuyordu.

    Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 2,52 puan artışla 76,13'ten 78,65'e yükseldi.

    TÜRK LİRASININ DEĞERİNDE AZALMA YAŞANDI

    Türk Lirasının değeri, martta 2021'in aynı ayına göre TÜFE bazında 11,24 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 0,07 puan azaldı.

    Reel efektif döviz kuru endeksi martta arttı #1


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