Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi

Merkez Bankası, bugün reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı. Reel efektif döviz kuru temmuz ayında 0,93 puan arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıkladığı verilerine göre, 2022 Temmuz ayı reel efektif döviz kuru endeksi, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında bir önceki aya kıyasla 0,93 puan artarak 54,01’e yükseldi.

Endeks, bir önceki ayda 53,08 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi 3,43 puan arttı

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 3,43 puan artışla 80,36'dan 83,79'a ulaştı.

Türk lirasının değeri, temmuzda 2022'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 6,56 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında ise 7,15 puan arttı.Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 3,43 puan arttı

İHA'nın haberine göre bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 3,43 puan artışla 80,36'dan 83,79'a ulaştı.

Türk lirasının değeri, temmuzda 2022'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 6,56 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında ise 7,15 puan arttı.



