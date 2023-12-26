Reel kesim güven endeksi geriledi TCMB, aralık ayına ilişkin reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranlarını yayınladı.

ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayisi kapasite kullanım oranını açıkladı.

2023 yılı Aralık ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak 103,4 seviyesinde gerçekleşti.

Mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı arttı

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmamış endeks azaldı

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak 99,1 seviyesinde gerçekleşti.

Kapasite Kullanım Oranı azaldı

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 77,3 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 77,5 seviyesine geriledi.